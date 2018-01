Sky Sport acquista i diritti integrali degli Europei di Calcio 2020

Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : Le prime 13 gare del Mondiale 2018 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e trasmesse in differita di qualche ora anche in chiaro, sul canale 8 del digitale terrestre. 'Siamo felici ...

Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : La Formula 1 sarà trasmessa dalla pay-tv per il triennio 2018-2020: lo ha annunciato proprio Sky Italia, confermando il proprio impegno nel Circus della F1. Come largamente anticipato, la Rai ha rinunciato a uno dei suoi contenuti storici. Gli appassionati che non vorranno abbonarsi alla pay-tv potranno comunque seguire il campionato su TV8, ma potranno vedere la Formula 1 in chiaro solo in differita, eccezion fatta per sole quattro gare in ...

Tutta la F1 in diretta e in esclusiva su Sky Sport dal 2018 al 2020 (anche in 4K HDR) : E’ Sky la tv della Formula 1. Grazie a un accordo con Formula 1, Sky ha infatti acquisito i diritti per tutte le gare live e in esclusiva delle prossime 3 stagioni (2018/2019/2020) del FIA Formula 1 World Championship. Una vera rivoluzione, per una F1Ò che sarà sempre più spettacolare, tecnologica e digitale. A partire da marzo 2018, Sky racconterà tutti i Gran Premi in diretta e in esclusiva su tutte le ...

Serie A Sky Sport Diretta Recuperi - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udines...

Fabio Caressa (Sky Sport) : «Lasciatemi emozionare per questa Serie A» : A me piace godermi il calcio. Io sono uno che è innamorato del pallone da quando è bambino e che ha avuto la grande fortuna di fare questo mestiere. Ma lo faccio di sentimento, divertendomi. Per questo adesso gli juventini sono arrabbiati perché ho urlato con il Napoli, come si erano arrabbiati quelli del Napoli quando ho urlato per la Juventus. Faccio alc...

Diritti TV Serie A : offerte basse - la Lega tratta con Sky e Mediaset. Spunta BeinSport : ... dove vedere la partita (Serie A 22/01) Dove vedere Inter-Roma diretta TV e info streaming gratis oggi 21 gennaio Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1 Lazio-...

BALOTELLI ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news - Sky Sport smentisce questa possibilità (ultime notizie) : Mario BALOTELLI ALLA JUVENTUS? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra. Parla Pardo: colpo clamoroso se non che di solito i bianconeri...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 21a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 19 - 22 Gennaio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) ESPANYOL - SIVIGLIA (sabato ore 13.00) REAL MADRID-DEPORTIVO (domenica ore 16.15) BETIS - BARCELLONA (domenica ore 20.45) Cinque incontri di Premier League in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 3 HD (ospite in studio MAURO TASSOTTI) <img style="margin-right: 5px; ...

'I Signori del Calcio' : Del Piero incontra Ronaldo - domani alle ore 22.30 su Sky Sport : Altri passaggi di Alessandro Del Piero incontra CR7 verranno proposti domenica 21 gennaio (ore 23.30 Sky Supercalcio HD, ore 24.30 Sky Sport 1 HD) e lunedì 22 gennaio (ore 19.30 e ore 24.30 Sky Sport ...

Golf - Abu Dhabi Championship su Sky Sport 2 : montepremi di 2 milioni e 500mila euro : ...Dhabi Championship SU SKY Sport Giovedì 18 gennaio - prima giornata - dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 14 - Sky Sport 2 HD Venerdì 19 gennaio - seconda giornata - dalle 9.30 alle 14 - Sky Sport ...

Beppe Marotta (Juventus) ospite della puntata speciale di CalcioMercato su Sky Sport : Pensiero, tempo e parola. Sono questi i tre elementi fondamentali che da sempre animano CalcioMercato – L’Originale, il programma di Sky Sport che, tra acquisti e cessioni, informa e diverte il popolo del pallone con ritmo, autorevolezza e ironia. Dal 3 al 31 gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 HD, le trattative del mercato invernale passano in diretta dallo studio di A...

«Ibrahimovic-Diventare Leggenda» - su Sky Sport e Sky Cinema il docufilm su Zlatan : «Ibrahimovic-Diventare Leggenda». È questo il titolo del docu-film che racconta la storia della stella del calcio svedese Zlatan Ibrahimovic. Diretto nel 2016 dai fratelli Magnus e Fredrik Gertten, sbarca in prima visione esclusiva martedì 16 gennaio alle 21.00 su Sky Cinema Max HD e in simulcast su Sky Sport 1 HD (anche disponibile su Sky On Demand). Un film documentario che ripercorre la carriera del calciatore del ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 12 - 15 Gennaio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MONACO (venerdi ore 20.30) REAL MADRID-VILLARREAL (sabato ore 16.15) REAL SOCIEDAD-BARCELLONA (domenica ore 20.45) Super match a Anfield: LIVERPOOL-MANCHESTER CITY Klopp prova a fermare la corsa della capolista domenica, ore 17, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD con il commento di Gianfranco Zola Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO ...