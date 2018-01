Sky e Rai si spartiscono il calcio europeo | la F1 di nuovo a Sky

Formula 1 esclusiva Sky fino al 2020 - sulla Rai solo il GP Italia : E’ ufficiale: Sky Italia ha acquistato i diritti per la Formula 1 fino al 2020, mentre la Rai deve accontentarsi solo del GP d’Italia di Monza I mondiali di Formula 1 dal 2018 al 2020 saranno trasmessi solo su Sky Italia. La conferma è arrivata in queste ore con l’acquisto dei diritti da parte di Sky Italia che si aggiudica una serie di eventi sportivi. Alla rinunciataria Rai i diritti per il Moto GP di Monza. F1 2018 sarà ...

I conti in tasca alle TV : il canone spinge la Rai - da Sky i maggiori investimenti : Dal Focus di R&S Mediobanca sul settore televisivo emerge che, considerando anche la Spagna, Mediaset è il primo gruppo per ricavi. L'articolo I conti in tasca alle TV: il canone spinge la Rai, da Sky i maggiori investimenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Champions League torna sulla Rai : accordo raggiunto con Sky : Dopo tre anni di Mediaset, la Uefa Champions League torna sulla Rai. Grazie all'accordo raggiunto tra Sky e la tv di Stato, 16 incontri del torneo...

Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2020. Alla Rai solo il Gran Premio d’Italia del 2018 - (solo) quattro dirette su Tv8 : Formula 1 I timori dei giornalisti di RaiSport sulle sorti della Formula 1 trovano ora conferma. Sky, infatti, si è assicurata i diritti tv per i prossimi tre anni di tutti i Gran premi del massimo campionato mondiale su quattro ruote. Sarà, dunque, la pay tv, che già garantisce in esclusiva tutta la MotoGp, a trasmettere le gare di Formula 1 almeno fino al 2020. A partire già dal prossimo mondiale, al via a Melbourne, in Australia, il 25 marzo ...