Sigep 2018 | un successo di visitatori e amanti del buono

Sigep 2018 - il gelato mostra un tasso di crescita del 7% l'anno : (Teleborsa) - E' in corso a Rimini Fiera in questi giorni Sigep 2018 , la grande manifestazione dedicata alla pasticceria, al caffè, al cioccolato ed alla gelateria artigianale, organizzata ogni anno ...

Sigep 2018 - il caffè colombiano presente per una partnership sull'alta qualità : A rimarcare l'importanza del caffè per l'economia colombiana la constatazione che "il caffè dà lavoro ad almeno 500 mila famiglie" in Colombia, che lavorano insieme alla Federación Nacional de ...

Sigep 2018 - il caffè colombiano presente per una partnership sull'alta qualità : "Siamo il terzo produttore al mondo di caffè ed il primo per il caffè di alta qualità" ., ha precisato, spiegando che è "per questo il caffè della Colombia costa di più che altri caffè" in quanto di ...