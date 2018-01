Serie B Parma-Novara | dirige Saia Per la Pro Vercelli c' è Ghersini

Video/ Cremonese-Parma (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata) : Video Cremonese Parma (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata della Serie B. Allo Stadio Zini vittoria lombarda in extremis. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Serie B : il Frosinone vola in vetta - il Parma cade a Cremona : ROMA - In attesa di Spezia-Palermo (ore 18), il Frosinone si gode qualche ora da capolista solitaria grazie al 4-0 a spese della Pro Vercelli. Alle spalle delle prime due, insiste l'Empoli che piega ...

Serie B - il Frosinone domina e vola in classifica : passo falso del Parma - l’Empoli vince con il brivido ma il colpo è quello del Pescara [FOTO] : 1/34 LaPresse/Raffaele Rastelli ...

Probabili Formazioni Cremonese-Parma - Serie B - 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Parma, match della 22^ giornata di Serie B, che si disputerà il 20-01-2018 alle ore 15:00. Rientro dalla sosta col botto per il campionato di Serie B. Si apre subito con questo big match, tra due dirette concorrenti per un posto nella zona play-off. La Cremonese, che sta vivendo un ottimo momento di forma, riparte dal positivo risultato ottenuto nell’ultima giornata di Serie B, prima della sosta, ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Parma - caccia alla Serie A : Matri e Orsolini ad un passo : Parma, caccia alla Serie A: Matri e Orsolini ad un passo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Parma, caccia alla Serie A- Ritornare in Serie A. E’ questo l’obiettivo del Parma e di tutti i tifosi crociati. Far riassaporare al Tardini i pomeriggi di Serie A, e far ritorna il Parma dove di sua consuetudine. Una caccia alla Serie A che potrebbe ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calciomercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...

Serie B mercato : è tutto ok per Parma - Ascoli - Foggia - una 'stella' per un club Video : Settimana di passione quella che si è aperta oggi 8 gennaio, per il #Calciomercato. Anche i club della Serie B iniziano a chiudere qualche operazione, o sono prossimi alla sua concludere. E' il caso del Parma che nelle prossime ore annuncera' il suo primo colpo di mercato. Si tratta del centrocampista, classe 90, del Foggia Antonio Vacca Junior, con il quale i ducali sottoscriveranno un contratto della durata di tre anni. Inoltre, i ducali ...

Video/ Parma Spezia (0-0) : highlights della partita (Serie B 21^ giornata) : Video Parma Spezia (0-0): highlights della partita nella 21^ giornata della Serie B. Reti bianche al Tardini, con i ducali rimasti in 10 al 42', con rosso i Lucarelli.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 09:22:00 GMT)

Serie B : Parma-Spezia 0-0 : ROMA, 27 DIC - Parma e Spezia 0-0 nell'anticipo della 21/a giornata del campionato di Serie B, giocato a Parma. Gli emiliani, al quarto pareggio di fila, salgono a 33 punti in classifica, lo Spezia va ...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : espulso Lucarelli : PARMA - Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie B , Parma e Spezia non si fanno male: in archivio entra uno 0-0 che non passerà alla storia. Nel gelo del Tardini, i ducali (in tenuta fucsia ...

Serie B : Parma-Spezia 0-0. Quarto pareggio di fila per gli emiliani : Al Tardini l'anticipo della 21ª giornata tra Parma e Spezia finisce 0-0. Si tratta del Quarto pareggio consecutivo per gli emiliani, il terzo senza reti, che vista l'inferiorità numerica per l'...

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : nessun gol al Tardini. Lucarelli espulso al 42' del primo tempo. HIGHLIGHTS : Parma-Spezia 0-0 PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo (63' Sierralta); Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Baraye (63' Nocciolini), Di Gaudio. Allenatore: D'Aversa SPEZIA ...

Serie B - calendario e orari 21giornata : anticipo a Parma : Nemmeno il tempo di smaltire le feste che è già tempo di Serie B, campionato atteso dagli ultimi 90' del girone d'andata prima della sosta invernale. Si ripartirà dal prossimo 20 gennaio, data che ...