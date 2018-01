Serie A | torna Giacomelli | Spal-Inter Irrati per Milan-Lazio

DIRETTA / Venezia Varese (risultato finale 63-75) streaming video e tv : Caja torna a vincere! (Serie A1) : DIRETTA Venezia Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:38:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B / Moduli - scelte e dubbi : domani torna Boscaglia (22^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori in vista dei match della 22^ giornata della cadetteria. Quali i dubbi di Boscaglia tornato sulla panchina del Brescia?.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:44:00 GMT)

Serie A torna in campo - risultati e classifica della 21/ma giornata - LIVE : Serie A di nuovo in campo domenica dopo la pausa invernale. Apre il Napoli capolista, di scena a Bergamo, contro un'Atalanta che fa sempre soffrire Sarri. Chiude lunedì la Juventus che ospita il Genoa.

Torna la Serie A : il Napoli tenta la fuga - la Juve pensa al sorpasso Video : Le attenzioni generali saranno nuovamente polarizzate dalla massima Serie nazionale dello sport più popolare del mondo. Si riparte dal Napoli capolista, alle 12,30, impegnato sul campo dell'Atalanta. ...

Torna la Serie A : il Napoli tenta la fuga - la Juve pensa al sorpasso Video : 3 Domani riprendera' il campionato di #Serie A di calcio dopo la prima pausa del 2018. Le attenzioni generali saranno nuovamente polarizzate dalla massima Serie nazionale dello sport più popolare del mondo. Si riparte dal Napoli capolista, alle 12,30, impegnato sul campo dell'Atalanta. Archiviata l'inattesa sconfitta in Coppa Italia contro i bergamaschi, l'undici di Maurizio Sarri pensa al colpaccio. Tre punti di notevole importanza ...

Mario Balotelli torna in Italia?/ Su di lui Napoli e Milan - Materazzi : merita di giocare in Serie A : Mario Balotelli, grande protagonista con la maglia del Nizza. a giugno si svincola dalla compagine francese. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Milan (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:36:00 GMT)

Nuova Serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni - in India torna l’incubo stupri : Nuova serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni, in India torna l’incubo stupri Cinque casi in appena cinque giorni nello stesso stato hanno riportato al centro del dibattito pubblico il problema degli stupri. Nonostante leggi più severe e promesse da parte del governo, infatti, in India i casi continuano a crescere e hanno […] L'articolo Nuova serie di violenze sessuali su minori in pochi giorni, in India torna l’incubo stupri ...

Il Campionato di Serie A ritorna con la ventunesima giornata Video : Finalmente si riparte, dopo due settimane di riposo, concesse alle venti squadre partecipanti, il Campionato di Serie A [Video] si rimette in moto con la ventunesima giornata. Le partite in programma L'aperitivo verra' offerto da Atalanta e Napoli, che alle 12:30 metteranno in scena il primo match del weekend. La capolista partenopea affronta una delle squadre più in forma del Campionato, con pochi dubbi di formazione: dopo il No categorico di ...

Il Campionato di Serie A ritorna con la ventunesima giornata : Finalmente si riparte, dopo due settimane di riposo, concesse alle venti squadre partecipanti, il Campionato di Serie A si rimette in moto con la ventunesima giornata. Le partite in programma L'aperitivo verrà offerto da Atalanta e Napoli, che alle 12:30 metteranno in scena il primo match del weekend. La capolista partenopea affronta una delle squadre più in forma del Campionato, con pochi dubbi di formazione: dopo il "No" categorico di Verdi e ...

Benalouane può tornare in Serie A : contatti tra il Genoa e il Leicester - i dettagli : L’ultima volta che Benalouane è sbarcato in Italia a gennaio non è andata molto bene. Alla Fiorentina c’è ancora qualcuno che a sentir pronunciare il nome del difensore tunisino sobbalza sulla sedia. Con la Viola non è mai sceso in campo in quanto infortunato e alla fine la controversia con il Leicester è terminata in tribunale. Ora l’ex centrale dell’Atalanta potrebbe tornare in Serie A. Il giocatore, infatti, è finito ...

Nike guarda al passato per il pallone 2018-19 : in Serie A - Liga e Premier torna il Merlin : pallone 2018-2019 Serie A Liga Premier League. Abbiamo superato la metà della stagione e iniziano già da ora a trapelare maggiori dettagli sul pallone che sarà realizzato da Nike per la stagione 2018-2019. Il brand sponsor, infatti, si occupa di curare la sfera per tre dei campionati europei più importanti, Serie A, Liga e Premier […] L'articolo Nike guarda al passato per il pallone 2018-19: in Serie A, Liga e Premier torna il Merlin è ...

Speranze di rivedere Bob in Stranger Things 3? L’attore Sean Astin si augura di tornare nella Serie : Il personaggio di Bob in Stranger Things è stato certamente tra le novità più apprezzate della seconda stagione della serie Netflix: i Duffer Brothers hanno scritto per lui una storia che ha saputo conquistare i telespettatori con la giusta dose di curiosità, dubbio e pathos, fino all'epilogo di grande impatto sul pubblico. ATTENZIONE SPOILER! La conclusione della seconda stagione ha visto la tragica morte di Bob in Stranger Things nel ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : frenano Forte dei Marmi e Lodi - il Viareggio torna in corsa per il primato : frenano le prime della classe nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Il Forte dei Marmi impatta sull’1-1 contro il Bassano, che impone il pari ai toscani dopo aver sottratto due punti anche al Lodi. Pagnini apre le marcature in un match a lungo bloccato, poi Neves riporta le squadre in parità regalando ai veneti un punto prezioso in chiave playoff. Il Forte, però, non molla la prima posizione perché alle sue spalle il ...

Serie A - Rizzoli : 'Tutti gli arbitri sono a favore del Var - indietro non si torna. Ma non bisogna abusarne' : "Gli arbitri sono tutti favorevoli al Var e con impegno stanno cercando di percorrerlo al meglio". Parola di Nicola Rizzoli, il designatore di Serie A che il giorno dopo l'incontro con i club di Serie ...