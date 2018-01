Serie A Sampdoria | Giampaolo | ' Infortunio Praet? Cosa seria'

Serie A : Sampdoria-Roma 1-1 : GENOVA, 24 GEN - Sampdoria e Roma pareggiano 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A. Nel primo tempo Roma più vivace senza però concretizzare: Viviano è costretto ad un paio di deviazioni ...

Serie A Sampdoria-Roma 1-1 - il tabellino : GENOVA - La Roma , con Dzeko , trova in extremis il pareggio in casa della Sampdoria , che era passata in vantaggio su calcio di rigore con Quagliarella , al termine del primo tempo. La gara era ...

Pagelle/ Sampdoria-Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 recupero 3^ giornata) : Pagelle Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 23:02:00 GMT)

Video Gol Sampdoria-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A 24-01-2018 : Risultato Finale Sampdoria-Roma 1-1: Cronaca e Video Gol Quagliarella, Dzeko Recupero 3° Giornata Serie A 24 Gennaio 2018. Finisce 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A Sampdoria-Roma. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova Sampdoria e Roma decidono di non farsi del male, o forse di fare del male ad entrambe. Il pareggio infatti, raggiunto in extremis dalla compagine giallorossa, complica sia la rincorsa al quarto posto della Roma, ...

Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza giornata di Serie A giocato stasera : Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della terza giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, The post Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza giornata di Serie A giocato stasera appeared first on Il Post.

Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della seconda giornata di Serie A giocato stasera : Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della seconda giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, The post Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della seconda giornata di Serie A giocato stasera appeared first on Il Post.

PAGELLE/ Sampdoria-Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Serie A Sampdoria-Roma in DIRETTA : formazioni - cronaca e voti Video : Sampdoria-Roma: DIRETTA primo tempo 15' Ammonizione per Strootman per fallo su Torreira a centrocampo. 14' Attacca la Samp, tiro di Linetty ribattuto. 13' Match equilibrato, il risultato di Samp-Roma non si sblocca: 0-0. 8' Tentativo di Dzeko, ma il suo tiro viene ribattuto da Silvestre. 5' La Roma ha iniziato con buon piglio cercando di attaccare fin dall'inizio. Finora però zero occasioni. 1' Fischio d'inizio, prende il via Samp-Roma. la in ...

Serie A - stasera Sampdoria-Roma. Dzeko parte titolare? : La Serie A si rimette in pari. All'Olimpico si sta svolgendo Lazio-Udinese, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sampdoria-Roma. La Lazio, che ha 43 punti come l'Inter, può staccare i nerazzurri e ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote dei recuperi : Sampdoria Roma - i precedenti e le date chiave : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Serie A - oggi Lazio-Udinese e Sampdoria-Roma : La Serie A si rimette in pari. Coi due recuperi in programma oggi, la classifica si allineerà. Sono in programma Lazio-Udinese alle 18 e Sampdoria-Roma alle 20.45. La Lazio, che ha 43 punti come l'...

PROBABILI FORMAZIONI/ Sampdoria Roma : Silvestre e Fazio - leader in difesa. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, in campo per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sampdoria Roma : il duello Praet vs Pellegrini. Quote - le ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, in campo per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:49:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : Lazio Udinese - Sampdoria Roma. Come finirà all'Olimpico? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: le scommesse e le Quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:01:00 GMT)