Serie A | le designazioni arbitrali del weekend di campionato

Serie A - le designazioni arbitrali : Rocchi per Inter-Lazio - Crotone-Napoli affidata a Mariani : L'AIA ha reso note le designazioni per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze a dirigere lo scontro ad alta quota tra Inter e Lazio a San Siro. ...

Serie A - le designazioni della 18giornata : Tagliavento per Juve-Roma : Un'altra chance, per Paolo Tagliavento . Sarà il fischietto di Terni a dirigere il big match della 18giornata , tra Juventus e Roma. La designazione è un po' a sorpresa, dopo i fatti di Sampdoria-...

Serie A - ecco le designazioni per la 16esima giornata : Sono stati designati gli arbitri per le partite della 16esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito tutti i match: Cagliari-Sampdoria: Pasqua Chievo-Roma: Maresca Genoa-Atalanta: Doveri ...

Serie A - 16^ giornata : le designazioni arbitrali : Serie A, 16^ giornata : le designazioni arbitrali – Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2017/18 in programma domenica 10 dicembre alle ore 15.00. Il 16° turno si aprirà con l’anticipo Cagliari-Sampdoria e con il big match tra Juventus e Napoli. Serie A, 16^ giornata : le ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Napoli-Juventus in buone mani : Sara’ Daniele Orsato a dirigere il big-match della 15esima giornata di Serie A, Napoli-Juventus, in programma domani sera al San Paolo. Con il fischietto di Schio i guardalinee Di Fiore e Manganelli, gli addetti al Var Irrati e Aureliano, mentre Doveri sara’ il quarto ufficiale di gara. L’altro anticipo di domani, Roma-Spal, in programma alle 18.30 all’Olimpico, sara’ diretto da Rosario Abisso di Palermo. Insieme a ...