Seduta euforica per Associated British Foods

Seduta euforica per Easyjet : Protagonista Easyjet , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,78%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Easyjet rispetto ...

Seduta euforica per Banca Carige : Effervescente la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,55%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Seduta euforica per GKN : Vigoroso rialzo per GKN , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 22,15%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Seduta euforica per Astaldi : Seduta decisamente positiva per il general contractor , che tratta in rialzo del 4,40%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Astaldi mantiene forza ...

Seduta euforica per Allegion : Ottima performance per Allegion , che scambia in rialzo del 3,09%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Allegion mantiene forza relativa positiva in ...

Seduta euforica per Credit Agricole : Brilla la banca francese , che passa di mano con un aumento del 2,25%. Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Credit Agricole mantiene forza relativa ...

Seduta euforica per Range Resources : Vigoroso rialzo per Range Resources , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,83%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota ...

Seduta euforica per Autogrill : Protagonista la società attiva nella ristorazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,73%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Seduta euforica per Noble Energy : Grande giornata per Noble Energy , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Noble Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Seduta euforica per BPER : Seduta decisamente positiva per l' istituto di credito emiliano , che tratta in rialzo del 3,32%. La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Seduta euforica per Ratti : Vigoroso rialzo per la big italiana del tessile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,14%. La tendenza ad una settimana di Ratti è più fiacca rispetto all'...

Seduta euforica per Abercrombie & Fitch : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,00%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie ...

Seduta euforica per Land Securities : Protagonista Land Securities , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,37%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Land ...

Seduta euforica per Best Buy : Protagonista Best Buy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Best Buy più ...