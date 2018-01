Scuola | Renzi o 5 Stelle? È scontro tra proposte e licenziamenti

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

Buona Scuola - botta e risposta fra Renzi e il M5S : Renzi interviene con un post su Facebook difendendo la sua riforma della Buona Scuola e pubblicizzando la sua nuova campagna elettorale. Scrive: “Abbiamo preso un impegno: fare una campagna elettorale sulla realtà, non sulle chiacchiere o sulle promesse. E mostrare ogni giorno una differenza con gli altri partiti Oggi Di Maio dice che se vincono […] L'articolo Buona Scuola, botta e risposta fra Renzi e il M5S proviene da ...

Scuola - Di Maio boccia la riforma Renzi : “Dobbiamo smantellarla” : “Il nostro obiettivo è smantellare la riforma di Renzi sulla Scuola, che non ha nulla di buono. Inizieremo con quelle misure che hanno trasformato le nostre scuole in aziende: i super-poteri ai presidi, la chiamata...

Scuola senza bocciature - la prof Agnese Renzi : “Ho bocciato - ma con affetto. Lo capiscono che è per il loro bene” : Dopo la riforma della Buona Scuola, che dalla scorsa estate limita molto i casi di bocciatura per la Scuola primaria e per le medie, si discute della bontà del provvedimento, se sia il caso di estenderlo o meno. Un parere a favore della bocciatura arriva da Agnese Landini in Renzi, che ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tagadà (La7): “Da sola non ho bocciato nessuno, c’è un consiglio di classe che alla fine dell’anno decide se ...

Addio al giudice Ferdinando Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Ferdinando Imposimato: ...

Pd : Catania (Sc) - Renzi a Scuola Falcone? Chieda scusa su danni legge 107 : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "Mi auguro che la visita di Renzi all’istituto Giovanni Falcone dello Zen di Palermo possa essere l’occasione per chiedere scusa ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti per i danni prodotti dalla legge 107". Lo ha detto il capogruppo di Sinistra Comune al Co

Renzusconi - Scanzi : “Renzi e Berlusconi? Tanti punti politici in comune - da abolizione art.18 alla Scuola” : Ospite di Dimartedì (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, presenta il suo nuovo libro Renzusconi, edito da Paper First. E snocciola i Tanti punti di contatto tra il leader del Pd, Matteo Renzi, e Silvio Berlusconi: “Tra i punti in comune, ci sono l’attenzione spasmodica nei confronti di tutto ciò che è mediatico, una certa propensione alla gaffe, una particolare tendenza alla sopravvalutazione, un credersi superomistici, ...

Scuola : Cecchetti (Lega) - insegnanti fantasma a Milano - fallimento Renzi : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo a Milano con i ‘professori fantasma’ è la dimostrazione del fallimento delle politiche di Renzi e del Pd sulla Scuola. Urge un intervento forte dell’Ufficio Scolastico Regionale per garantire il regolare svolgimento delle lezioni ai nostri studenti”

Pesaro - svastica davanti alla Scuola Anna Frank. Renzi : "Combattiamo lo schifo" : Sul cartello anche la scritta "vietato introdurre ebrei". Tracciato anche il simbolo delle SS su un avviso pubblico e su un cartello stradale. I stanno...

Scuola - tempo pieno in tutta Italia : Renzi ‘OK nella prossima legislatura’ : Uno dei punti del programma di Fronte dem, i democratici che fanno capo al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, è il tempo pieno scolastico in tutta Italia. La notizia è stata riportata dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’ che ha sottolineato come anche il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sia pienamente intenzionato e pronto a sostenere la proposta nella sua […] L'articolo Scuola, tempo pieno in tutta ...

Elezioni Sicilia ultime notizie - Renzi : ‘Abbiamo perso’ - ecco la nuova vendetta della Scuola : ‘Sapevamo che sarebbe finita così, tutto come previsto, è il risultato che ci aspettavamo’. Questo il laconico commento del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, all’indomani delle Elezioni regionali tenutesi ieri, domenica 5 novembre, in Sicilia. Una disfatta ampiamente annunciata e che non sorprende, soprattutto da quando Pietro Grasso ha rinunciato alla propria candidatura quale Presidente della Regione. Elezioni ...