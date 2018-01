Sci alpino | Coppa Europa 2018 | Strolz vince lo slalom di Chamonix Piazzati Maurberger e

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Voglio una medaglia olimpica e il record di vittorie in Coppa del Mondo” : Allenamenti sull’Alpe Cimbra, con i compagni di squadra Ted Ligety e Tommy Ford, in Trentino, per la regina dello sci alpino Lindsey Vonn: la statunitense è alla ricerca della condizione ideale per l’appuntamento olimpico e si sta preparando al meglio sulle nevi italiane. Intervistata dall’ANSA, la discesista americana ha detto: “Ho vinto molto, ma ho ancora due grandi obiettivi che vorrei raggiungere prima di smettere ...

Sci alpino - Combinata Alpina Lenzerheide 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile usufruire delle piattaforme Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. La starlist e i pettorali di partenza della Combinata Alpina di Lenzerheide 1 ...

Sci alpino - Combinata Alpina Lenzerheide 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Torna già in pista la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Si torna a gareggiare in Combinata Alpina: inizia il lungo week-end di Lenzerheide, in Svizzera. Le italiane vanno a caccia di altre grandi prestazioni in vista delle Olimpiadi di PyeongChang in una disciplina che potrebbe regalare sorprese. Si inizia, come di consueto, con un SuperG, in Programma alle 10 di domani, venerdì 26 gennaio. Alle 12.45 sarà invece la volta dello slalom. a ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Anna Swenn-Larsson vince slalom di Melchsee Frutt. Martina Peterlini undicesima : Anna Swenn Larsson ha vinto lo slalom femminile di Melchsee Frutt, gara valevole per la Coppa Europa 2018. La svedese ha recuperato dalla quarta posizione della prima manche, chiudendo alla fine con il tempo totale di 1’12″41. Al secondo posto si è classificata la tedesca Marina Wallner, seconda a 65 centesimi e che non è riuscita a confermare la leadership della prima prova. Terzo posto per la svizzera Aline Danioth, staccata di 87 ...

Sci alpino - discesa Garmisch 2018 : doppietta azzurra nella prima prova. Innerhofer primo e Marsaglia secondo : Grande Italia nella prima prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo davanti a Matteo Marsaglia (1’56″09), partito con il pettorale numero 51 e staccato di 42 centesimi dalla vetta. Sicuramente un ottimo inizio per la squadra azzurra in vista della gara in programma sabato, mentre domenica si terrà il superG. Terzo posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che paga ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lenzhereide 2018 : le convocate dell’Italia. Brignone stacanovista - torna Goggia : Nuovi impegni per il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Una tre giorni tutta da vivere a Lenzerheide, in Svizzera, dove il programma sarà particolarmente intenso. Si inizierà venerdì 26 gennaio con una combinata alpina che recupera quella annullata a St. Moritz (Svizzera) di dicembre (ore 10.00 e 12.45), il giorno successivo appuntamento con le atlete del gigante (ore 10.15 e 13.15) e poi domenica 28 la chiosa con lo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lenzhereide 2018 : Shiffrin vuole dominare la tre giorni svizzera. Federica Brignone guida le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile non conosce soste e nel prossimo weekend, il penultimo prima della partenza per PyeongChang 2018, fa tappa a Lenzerheide. Nella tre giorni svizzera toccherà principalmente alle discipline tecniche: si comincia con una combinata, la prima della stagione dopo quella annullata in Val D’Isere, per poi proseguire con un gigante e uno slalom speciale. Mikaela Shiffrin sarà la donna da battere in tutte e ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare : Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella Classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche. La Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2018 – Patrick Thaler : “Chiudo la mia carriera nella gara più bella dell’anno” : Patrick Thaler ha detto basta e saluta il Circo Bianco a 40 anni non nascondendo la propria emozione. Il 40enne, uscito di scena nella prima manche dello slalom di Schladming, ha voluto comunque tagliare il traguardo chiudendo con onore 21 stagioni di Coppa del Mondo. Una carriera caratterizzata da tre terzi posti (due volte a Kitzbuehel nel 2009 e 2014 e una volta a Val d’Isère nel 2013) e tre partecipazioni olimpiche e un settimo posto ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : le pagelle. Hirscher fenomeno da record - Kristoffersen preso a pallate - risveglio Moelgg e Gross : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle delle Night Race. MARCEL Hirscher: 10. Manca in visibilio i 50mila spettatori della Planai che aspettavano un successo della loro stella indiscussa. L’austriaco domina entrambe le manche e torna a trionfare nella Night Race battendo Kristoffersen nella rivincita dello scorso anno e anche di Kitzbuehel. Taglia ...

VIDEO Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : Henrik Kristoffersen preso a palle di neve! Il norvegese arrabiatissimo : Ha dell'incredibile quello che è successo nella seconda manche dello Slalom speciale di Schladming (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 . Il norvegese Henrik Kristoffersen, impegnato nella sua discesa è stato preso a palle di neve. Un qualcosa che non si era mai visto e che ha scatenato l'atleta scandinavo ...

Sci alpino - Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L'austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg : Per Hirscher è la 54ma vittoria in Coppa del Mondo, un numero mostruoso che gli consente di eguagliare il suo connazionale Hermann Maier. Da segnalare, però, c'è un episodio molto negativo : il ...

Sci alpino - Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L’austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg : Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Schladming, in Austria, fornendo l’ennesima prova di forza fra i pali stretti e riprendendosi lo scettro dopo che Henrik Kristoffersen era riuscito a batterlo per la prima volta a Kitzbuehel. Davanti a una cornice di pubblico meravigliosa – ben cinquantamila persone a bordo e a fondo pista – l’austriaco ha sfoderato due manche fantastiche, chiudendo con 20 centesimi di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Myhrer in testa quando mancano i migliori sei! Dopo la prima manche Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...