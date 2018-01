Sanremo 2018 | PrimaFestival con Sergio Assisi su Rai 1

Sanremo 2018 / Lo Stato Sociale - pronti a “ribaltare” il Festival (25 gennaio) : Sanremo 2018, anticipazioni e news: Lo Stato Sociale sarà la vera rivelazione del Festival? La band bolognese in attesa del debutto è pronta a lanciare il nuovo CD in uscita.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 05:01:00 GMT)

Sting e James Taylor i primi ospiti internazionali a Sanremo 2018 : RAI1, Sanremo 2018: James Taylor E Sting (CON SHAGGY) I primi ospiti internazionali ANNUNCIATI AL FESTIVAL. I DUE ARTISTI RENDERANNO OMAGGIO ALLA CANZONE ITALIANA Comincia... L'articolo Sting e James Taylor i primi ospiti internazionali a Sanremo 2018 su Roma Daily News.

Festival di Sanremo 2018 : Sting con Shaggy e James Taylor tra gli ospiti internazionali : Sting Gli ospiti internazionali ci saranno. Trovano conferma e ufficialità i nomi dei primi artisti stranieri che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2018 su invito del direttore artistico Claudio Baglioni: l’ex leader dei Police, Sting, e il cantautore statunitense James Taylor. I due cantanti verranno ospitati all’Ariston nel corso della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi. Ad una condizione: dovranno rendere ...

Ron in tour nel 2018 nel ricordo di Lucio Dalla dopo il Festival di Sanremo : biglietti in prevendita : Ron in tour nel 2018, dopo il Festival di Sanremo 2018. L'artista annuncia oggi due concerti in programma per il mese di maggio nei teatri di Roma e Milano. In gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Almeno pensami, canzone inedita scritta da Lucio Dalla prima di scomparire, Ron è tra i favoriti per il raggiungimento del podio. Da venerdì saranno aperte le prevendite per i suoi primi due concerti post Festival della Canzone Italiana, ...

Ufficiali i primi ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018 : Sting e Shaggy tra i confermati : Sting e Shaggy tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018. Sono stati comunicati oggi i primi ospiti internazionali ufficialmente confermati per il Festival della Canzone Italiana e Sting è apparso tra questi. La performance di Sting al Festival di Sanremo è in duetto con Shaggy: i due hanno rilasciato da poco il singolo Make Me Wait, il duetto che li vede insieme. Durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2018 tanti ...

Secondo Me è l’album di Mirkoeilcane dopo il Festival di Sanremo 2018 : copertina e data di uscita : Si intitola Secondo Me ed è l'album di Mirkoeilcane in uscita venerdì 9 febbraio. Il disco sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e in tutte le piattaforme streaming e contiene il brano in gara al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte dal titolo Stiamo tutti bene. Vincitore del Premio Bindi, di Musicultura 2017, Mirkoeilcane è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo e ...

L’instore tour di Renzo Rubino a febbraio con il repack di Il Gelato dopo il Mare : le prime date dopo Sanremo 2018 : L'instore tour di Renzo Rubino seguirà la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Custodire, canzone nella quale immagina due genitori che si ritrovano a dialogare in solitudine, dopo anni di silenzi. Custodire è stato scritto da Renzo Rubino sia nel testo che nella musica ed è stato prodotto da Giuliano Sangiorgi. Per Rubino non si tratta della prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: ha vinto il premio della ...

I The Kolors a Sanremo 2018 fuori dalla gabbia con Frida e senza programmi : “Ci sentirete forte e chiaro” : The Kolors a Sanremo 2018 con Frida cercano di uscire dalla gabbia con un brano in italiano che mai avrebbero immaginato di portare al Festival. Si tratta quindi di un grande debutto, per la band di Stash Fiordispino, che dal 6 febbraio calcherà le tavole del Teatro Ariston con un brano che porta la firma di Davide Petrella. Il brano è carico di ritmo, così come ci si aspetta dallo stile del gruppo, anche se sono molte le cose che hanno ...

Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile verso Sanremo 2018 per lanciare un messaggio d’importanza sociale : “È dedicata a chi combatte i nemici della giornata” : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile è la canzone con cui il cantautore italiano salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da Peppe Servillo. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo si fa sempre più insistente, giunto quest'anno alla sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A due settimane dall'inizio della kermesse più attesa dell'anno, nel corso della ...

Sanremo 2018 Diodato e Roy Paci Adesso : testo e audio : Sanremo 2018 Diodato ROY Paci. I due artisti sono in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Adesso. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Diodato Roy Paci Adesso Diodato torna in gara nella kermesse sanremese dopo aver conquistato il secondo posto delle Nuove Proposte nel 2014 con il brano Babilonia. Il cantautore così calcherà di nuovo il palco dell’Ariston, ...

Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca : testo e audio : Sanremo 2018 Decibel. La band formata da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Lettera Dal Duca. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca I Decibel tornano al Festival di Sanremo 2018 per celebrare al meglio la loro reunion. Sul palco del Teatro Ariston porteranno il brano Lettera Dal Duca. ...

Sanremo 2018/ Prime tensioni tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? La showgirl replica con il sorriso : Sanremo 2018, Prime tensioni tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? La bionda showgirl si prepara per il debutto e replica ai rumors con il sorriso.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:02:00 GMT)