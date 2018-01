Samsung Galaxy X | tutto quello che sappiamo dopo il Ces di Las Vegas

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo - data uscita e scheda tecnica : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo, data uscita e scheda tecnica Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo, data uscita e scheda tecnica ...

Pare che il widget meteo del Samsung Galaxy S8 sia ora in grado di funzionare anche sui launcher di terze parti, come Nova e simili. Ecco tutti i dettagli

Che fine ha fatto l’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : tempi e motivi per aspettarlo : Stiamo per vivere settimane intensissime per quanto riguarda uno smartphone molto amato qui in Italia, vale a dire il cosiddetto Samsung Galaxy S8. Tantissimi utenti sono alla ricerca di informazioni relative all'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione dopo il segnale giunto direttamente dal produttore non molto tempo fa. Considerando la chiusura del programma beta, in tanti avevano ipotizzato una ...

Nonostante non siano i più coccolati dalle rispettive aziende, NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM sono stati aggiornati nuovamente nelle ultime ore con delle novità.

Scatenati i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : aggiornamento entro fine gennaio : Ci sono novità importanti da prendere in esame per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge Vodafone. Dopo mesi di silenzio e di immobilismo totale, infatti, questa variante brandizzata dello smartphone Android si appresta finalmente a ricevere un nuovo aggiornamento software. Il nostro ultimo contributo sull'argomento, non a caso, risaliva al mese di ottobre, quando vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena delle ...

Samsung - grande attesa per il Galaxy S9 : ecco le caratteristiche - si punta sulla fotocamera : grande attesa in casa Samsung per il lancio del Galaxy S9, lo smartphone top di gamma della casa coreana che verrà svelato il 25 febbraio prossimo al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Lo ha confermato l’azienda sudcoreana, che ha distribuito un invito per l’evento in cui lascia intendere che il pezzo forte del nuovo dispositivo sarà la fotocamera “reinventata”. ...

Samsung Galaxy S9 arriva il 25 febbraio : ecco tutto quello che sappiamo : (Foto: Samsung) Dopo la consueta sequela di indiscrezioni, finalmente i fan della serie di smartphone Galaxy S hanno una data precisa per il lancio dei nuovi dispositivi: domenica 25 febbraio. In queste ore il produttore coreano Samsung ha infatti spedito gli inviti per l’evento di presentazione dell’atteso gadget, che si terrà tra un mese esatto alle ore 18 nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona. Insieme ...

Galaxy S8 e S9 : per Samsung si aprono scenari inattesi dopo l'attacco? : Samsung Galaxy S9 è pronto a rivelarsi al mondo a segnare in maniera incontrastata il primo semestre del mondo della telefonia. Nessuno tra i telefoni in uscita sta riscuotendo la stessa attesa e c'è da giuraci che il colosso coreano è determinato a non deludere milioni di utenti che non vedono l'ora di vedere il dispositivo senza 'velo'. Nei giorni scorso è uscito un video che lo ritrae ancora una volta. L'appuntamento, com'è noto, è ormai ...

Dal 25 gennaio su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge no brand Italia l’aggiornamento di gennaio (XXU5ERA5) : Non troppi giorni fa vi avevamo parlato dell'aggiornamento di gennaio destinato a Samsung Galaxy S6 e S6 Edge, ma rilasciato fino a quel momento solo in Francia e Regno Uniti, a partire dalla serie firmware 'XXU5ERA4'. Ebbene, siamo lieti di comunicarvi che questa stessa release ha iniziato la propria diffusione anche in Italia, a margine dei modelli ITV no brand, di cui i dettagli: Samsung Galaxy S6 ITV PDA: G920FXXU5ERA5 MODEM: ...

Ecco il retro del Samsung Galaxy S9 Plus : collage di foto non lascia dubbi : Chiarissimi gli ultimi case render che stanno circolando in questo preciso istante in rete con protagonista il Samsung Galaxy S9 Plus, che dovrebbe anche essere l'unico ad essere equipaggiato con un sistema di doppia fotocamera, a differenza di quanto potessimo aspettarci mesi fa, quando si era soliti dare per scontato il produttore avrebbe riservato lo stesso trattamento ad entrambi gli esemplari. Purtroppo già da diverse settimane circolano ...

Un nuovo brevissimo video, apparso in queste ore sul social network cinese Weibo, ci mostra il presunto Samsung Galaxy S9. Non si tratta però di un esemplare reale ma di un dummy, una replica destinata all'esposizione nei negozi, che però ci mostra le forme del nuovo top di gamma, insieme alla fotocamera posteriore e al nuovo lettore di impronte.

L'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus si terrà il 25 febbraio. La conferma è arrivata con l'invito ufficiale da parte di Samsung che terrà il suo evento Unpacked al MWC 2018 di Barcellona. Nel frattempo Nuovi render mostrano le linee di Samsung Galaxy S9 Plus anche se sono nascoste all'interno di alcuni case.

Tra le feature dei Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A8 Plus (2018) vi è anche una modalità notte per i selfie. Scopriamo insieme il suo funzionamento