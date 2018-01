Samp-Roma 1-1 | i tre punti non arrivano

Serie A - Sampdoria-Roma 1-1 : Dzeko risponde a Quagliarella : TORINO - La Roma rischia di affondare a Genova nel recupero della terza giornata, ma viene salvata da Dzeko , proprio lui. L'attaccante bosniaco, al centro di trattative con il Chelsea, segna il gol ...

Serie A Sampdoria-Roma 1-1 - il tabellino : GENOVA - La Roma , con Dzeko , trova in extremis il pareggio in casa della Sampdoria , che era passata in vantaggio su calcio di rigore con Quagliarella , al termine del primo tempo. La gara era ...

Sampdoria-Roma 1-1 : Quagliarella su rigore - poi Dzeko pareggia nel recupero : Dzeko c'è gioca e regala alla Roma un punto importante, trovando, nel recupero, il gol del pari con l'unico grande acuto del match e cancellando così l'ennesima impresa blucerchiata e lo scatto in ...

Serie A. Il regalo di Dzeko (l'ultimo?) nel recupero salva la Roma - con la Samp finisce 1-1 : Il bosniaco al 91' pareggia il gol su rigore di Quagliarella in chiusura di primo tempo. Giallorossi quinti a -2 dall'Inter e -5 dalla Lazio

La Roma riprende la Sampdoria nel finale : finisce 1-1 a Marassi : La Roma di Eusebio Di Francesco, questa volta, pareggia nel finale di partita nel recupero della terza giornata di campionato. I giallorossi hanno ripreso sull'1-1 la Sampdoria di Marco Giampaolo, che stava già assaporando i tre punti. Al gol su calcio di rigore realizzato da Fabio Quagliarella nel finale di primo tempo, penalty concesso da Orsato ma solo grazie ausilio del Var, ha risposto Edin Dzeko al 91'. La Sampdoria sale così a ...

Video Gol Sampdoria-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A 24-01-2018 : Risultato Finale Sampdoria-Roma 1-1: Cronaca e Video Gol Quagliarella, Dzeko Recupero 3° Giornata Serie A 24 Gennaio 2018. Finisce 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A Sampdoria-Roma. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova Sampdoria e Roma decidono di non farsi del male, o forse di fare del male ad entrambe. Il pareggio infatti, raggiunto in extremis dalla compagine giallorossa, complica sia la rincorsa al quarto posto della Roma, ...

