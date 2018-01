Salute | ecco la spezia che aiuta la memoria e combatte la depressione

Ecco come il consumo di alcol nella tarda adolescenza influisce sulla Salute del fegato in età adulta : L’alcol è la causa principale della cirrosi epatica e di morti collegate al fegato. I risultati di un ampio studio a lungo termine in Svezia hanno confermato che bere in tarda adolescenza potrebbe essere il primo passo verso problemi al fegato per gli uomini in età adulta e che le linee guida per un sicuro consumo di alcol devono essere riviste al ribasso. Le attuali soglie raccomandate in alcuni paesi suggeriscono che un sicuro consumo di ...

Allarme lavastoviglie : ecco i rischi per la Salute : Un recente studio scientifico condotto dalle Università di Lubiana, Copenaghen e Gand ha fatto scattare l'Allarme sulle lavastoviglie. In tutti gli elettrodomestici presi in considerazioni sono stati ritrovati, in una discreta quantità, sia funghi che batteri. Sulla carta, la lavastoviglie dovrebbe essere uno dei luoghi più puliti della cucina, ma anche dell'intera casa. In realtà, secondo quanto appreso dalla ricerca, ospiterebbe numerosi ...

Caffè in cialde o capsule : ecco la giusta scelta da fare per la nostra Salute : Il caffè è una bevanda alla quale davvero in molti ad oggi non riescono assolutamente a rinunciare, non solo a colazione ma anche in qualsiasi altro momento della giornata. Forse è proprio per questo che nel...

Ecco come gli atti di bullismo subiti dai bambini influenzano la loro Salute mentale : Gli adolescenti che hanno subito gravi atti di bullismo nell’infanzia da loro coetanei sono esposti ad un rischio maggiore di suicidio, secondo una nuova ricerca dl CMAJ (Canadian Medical Association Journal). La Dott.ssa Marie-Claude Geoffroy, del McGill Group for Suicide Studies, presso la McGill University di Montréal, nel Quebec, scrive: “I nostri risultati mostrano una tendenza generale, in circa il 15% dei bambini, ad essere esposti a ...

Ecco gli effetti negativi degli energy drink sulla nostra Salute : Oltre la metà dei giovani e degli adulti canadesi che ha consumato energy drink ha vissuto effetti negativi sulla salute, secondo un nuovo studio dell’University of Waterloo. In un sondaggio nazionale sui giovani canadesi, oltre la metà di coloro che avevano consumato energy drink ha riportato di aver subito un evento di salute avverso, come battito accelerato, nausea e, in rari casi, crisi epilettiche. Attualmente, la legislazione canadese ha ...

Salmonella nel latte in polvere dei bebè : il Ministero della Salute fa chiarezza - ecco i lotti interessati : Ad oggi, le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese. E’ quanto annuncia il Ministero della Salute, a seguito delle notizie diffuse dai mezzi di informazione relative a lotti di formule per l’infanzia prodotti in Francia dalla ditta Lactalis che risultano contaminati da salmonelle. Il Ministero della Salute, a titolo ...

Andare in bici : studiati gli effetti sulla Salute sessuale e urinaria - ecco cosa è emerso : Uno studio condotto dall’università di San Francisco, pubblicato dal Journal of Urology, si è soffermato sugli effetti dell’Andare in bici, contraddicendo studi precedenti: è infatti emerso che questa pratica non ha effetti sulla salute sessuale e urinaria, e che i vantaggi per la salute sono maggiori rispetto ai rischi. I ricercatori hanno studiato questionari compilati da quasi tremila ciclisti (sia su professionisti che ...

Salute - sindrome dell'occhio secco : un aiuto dalla luce pulsata : Roma, 9 gen. (askanews) Bruciore, sensazione della presenza di un corpo estraneo, senso di secchezza, difficoltà ad aprire gli occhi appena svegli e, talvolta, appannamento, riduzione dell'acutezza ...

Salute : ecco l’app che monitora dolore e parametri del neonato : Buone notizie per le neomamme: da ora in poi i bebè non avranno più segreti grazie ad un’app ‘made in Italy’ che legge e traduce per i medici le loro ‘smorfie’. E’ stato inventato e sperimentato con successo a Torino un innovativo e rivoluzionario metodo con tecnologia wireless tramite app e smartphone per monitorare il dolore ed i parametri vitali – cioè la frequenza cardiaca e respiratoria – del ...

Apple sostituirà le batterie degli iPhone anche se in Salute : ecco il procedimento per ottenere il cambio : Buone notizie per i seguaci di casa Apple, in particolare per chi possiede un iPhone 6 o modelli successivi: dopo le recenti polemiche legate alla batteria e ai dispositivi rallentati, la Apple ha deciso che le batterie di tali modelli saranno sostituite a 29 euro, anziché 89 euro, indipendentemente dallo stato di salute delle stesse. La questione si era sviluppata qualche settimana fa, quando alcuni utenti avevano rilevato un calo di ...

Ecco perché i cibi fermentati fanno bene alla Salute : Gli alimenti fermentati sono cibi che si ottengono attraverso un’attività fermentativa da parte dei microrganismi naturalmente presenti nell’alimento, che donano numerosi effetti benefici per il nostro organismo. Tutti i popoli della terra hanno sviluppato, nel corso dei secoli, delle tecniche di fermentazione sugli alimenti, basti penare al mais germogliato in Messico, al miglio e sorgo in Africa, dalla soia in Giappone ai cavoli e ...

Ecco come una dieta ricca di fibre contribuisce alla Salute dell’intestino : Un recente studio degli scienziati della Sahlgranska Academy chiarisce il meccanismo secondo cui le fibre contribuiscono alla salute del colon. Secondo gli esperti il consumo medio di fibre è diminuito drasticamente nei paesi sviluppati negli ultimi decenni. Vari tipi di fibra si trovano nella frutta, nei legumi, nelle verdure e nei prodotti integrali. Un insufficiente consumo di fibre combinato con una dieta ricca di grassi e carboidrati è ...

Viaggi - pagamenti digitali e Salute. Ecco le novità imposte dall'Europa : Stando in tema di digitale, da aprile si rivoluziona il mondo della fruizione di contenuti. Sarà, infatti, possibile accedere anche dall'estero agli abbonamenti online per servizi video, tv o musica .

Ecco come i batteri possono diventare letali per la Salute : I batteri non solo sviluppano naturalmente resistenza agli antibiotici, ma possono anche raccoglierla dai loro rivali. Un recente studio condotto dai ricercatori del Biozentrum of the University of Basel dimostra che alcuni batteri iniettano un mix di proteine tossiche, chiamate effettori, nei batteri concorrenti, provocandone la demolizione cellulare e, quindi, la morte. In seguito, integrando il materiale genetico rilasciato, che può anche ...