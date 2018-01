Salute Diabete 1 Attenzione ai ciarlatani!

Salute : allattare al seno dimezza il rischio della mamma di sviluppare diabete tipo 2 : Secondo una nuova ricerca Kaiser Permanente, pubblicata su ‘Jama Internal Medicine‘, allattare al seno per almeno 6 mesi riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 quasi della metà (47%), rispetto a chi non allatta. Tra le donne che allattano meno a lungo, sotto i 6 mesi, si è notata fra loro una riduzione del 25% della probabilità di ammalarsi. “Abbiamo scoperto un’associazione molto forte tra la durata ...

Salute : “ritardare” il latte vaccino non protegge i bimbi dal diabete : Secondo uno studio internazionale Trigr guidato dall’università di Helsinki (Finlandia), pubblicato sulla rivista ‘Jama’, il latte in polvere che include proteine ??del latte vaccino ‘sezionate’, non previene il diabete di tipo 1 nei bambini con rischio genetico di sviluppare la malattia. “Nel 2002, abbiamo quindi intrapreso uno studio su larga scala su 2.159 bambini con un membro della famiglia affetto da ...

Salute : il diabete gestazionale ha conseguenze a lungo termine sui figli : Il diabete gestazionale può avere conseguenze sui figli a lungo termine, secondo uno studio del Rigshospitalet di Copenaghen, pubblicato su diabetes Care: i nati da mamme affette da questa patologia in media pesano di più, hanno un girovita più ampio, la pressione più alta e altri disturbi legati al metabolismo del glucosio. Gli studiosi sono giunti alla suddetta conclusione analizzando i tratti cardio-metabolici e la composizione corporea di ...

Pompei - Screening gratuito per prevenire il diabete con 'Pompei in Salute' : Riconoscere e combattere il sovrappeso e l'obesità. Domenica, in occasione dell'ultima giornata della settimana mondiale del diabete, ripartirà il progetto 'Pompei in salute'. Dalle ore 10 alle ore 13,...

Salute : 'Quel bastardo del diabete' - Milano lancia la sua sfida : La ricerca è l'unica arma per sconfiggerlo", recita ancora il claim della campagna firmata dall'agenzia Komma- Comunicazionisociali, che invita anche a sostenere la battaglia della scienza cliccando ...

Salute : con una dieta corretta e l’attività fisica il rischio diabete tipo 2 diminuisce del 60% : Secondo l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), che lancia un messaggio in occasione della Giornata mondiale del diabete, una corretta alimentazione e l’attività fisica possono ridurre del 60% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. La terapia medica nutrizionale – secondo gli esperti Adi – rappresenta uno strumento essenziale per ottenere e mantenere un compenso metabolico ottimale, per ...