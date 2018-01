Sala e il caso Consob I neo lumbard che vogliono scippare Roma

Caso Expo - Sala : “L’accusa abuso d’ufficio va oltre mio livello di comprensione” : “Io non commento la mia situazione processuale. Continuerò ad andare avanti con la necessaria serenità per fare questo lavoro difficile. Se me l’aspettavo? E’ difficile capire perché nascono queste cose, vanno oltre il mio livello di comprensione”. Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto a margine della presentazione di “Milano di tutti – Accessibilità universale” al Piccolo Teatro, ha ...