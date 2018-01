Russia | la missione Luna-25 è prevista per il 2019

Russia - Commissione elettorale blocca la scalata di Navalny : 'no a candidatura' : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Dopo la bocciatura Navalny ha esortato tutti i suoi sostenitori a non partecipare al voto. "Stiamo dichiarando uno sciopero ...

Russia - Commissione voto esclude Navalny : 15.54 La Commissione elettorale russa ha formalmente escluso dalla corsa alla Presidenza il leader dell'opposizione, Alexei Navalny. Il 40enne avvocato e blogger anticorruzione aveva nei giorni scorsi lanciato la sua candidatura con un video messaggio. Dodici dei 13 componenti la Commissione (uno si è astenuto) lo hanno giudicato incandidabile, per la condanna, sospesa, a 20 giorni di carcere emessa a suo carico a ottobre per violazione delle ...

Russia 2018 - Mediaset si aggiudica per la prima volta la trasmissione dei Mondiali di calcio : L’evento, che per la prima volta non andrà sulle reti Rai (le ultime edizioni erano state appannaggio della coppia Sky-Rai), sarà trasmesso dai canali in chiaro di Mediaset. Le ultime indiscrezioni di stampa hanno indicato che il gruppo avrebbe messo sul piatto una offerta da 78 milioni per ottenere i diritti tv dei 64 match della competizione ...

Russiagate - il figlio di Donald Trump per nove ore di fronte a Commissione Intelligence del Senato : Audizione-fiume e a porte chiuse: è stato chiesto a Trump Jr. di tornare per rispondere direttamente alle domande dei Senatori.

La reazione di Putin all’estromissione della Russia dai Giochi di Pyeongchang 2018 : “Siamo in parte colpevoli - ma tutto ciò è stato sfruttato in modo disonesto” : “Le autorità russe non ostacoleranno la partenza degli sportivi russi alle Olimpiadi invernali 2018 come atleti neutrali“. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, parlando al Paese in merito all’estromissione della Russia dai Giochi Invernali di Pyeongchang 2018 voluta dal Cio in conseguenza dei recenti casi di doping. Tuttavia il presidente russo ha aggiunto: “Siamo in parte colpevoli, ma tutto ciò è stato sfruttato in modo ...

GRECIA-Russia Incontro inter-ortodosso : la missione nel mondo nel segno di sant'Andrea : Il metropolita Crisostomo (Sklifas) di Patrasso, a sua volta, ha ricordato che oggi nel mondo le chiese vengono trasformate in banche e borse finanziarie, contro le quali la Chiesa dovrebbe lottare, ...