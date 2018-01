Roma | il day-after di Antonucci | ' Ho realizzato un sogno'

The Killers in Italia nel 2018 - a Roma e Milano : info biglietti in prevendita su TicketOne per iDays e Rock in Roma : The Killers in Italia nel 2018 per due concerti da non perdere in programma a Roma e a Milano. iDays Festival e Rock in Roma annunciano oggi, martedì 5 dicembre, la presenza della band The Killers nel cartellone dei concerti in programma per il mese di giugno del prossimo anno. I The Killers sanno in concerto in Italia il 20 e il 21 giugno, rispettivamente all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma e all'Area Expo - Experience di ...