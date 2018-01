Roma | Florenzi | ' Meritavamo di più | gol di Dzeko importante'

Inter-Roma 0-0 La Diretta A San Siro è spareggio Champions C'è Gerson - Florenzi terzino : Il big match della 21esima giornata di Serie A è in programma alle ore 20.45 della domenica, e vede di fronte, nella sempre affascinante cornice dello Stadio San Siro, Inter e Roma: entrambe...

Florenzi sprona la sua Roma : “la svolta contro l’Inter” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...

Roma - Florenzi : 'Contro l'Inter vedrete tutta la nostra cattiveria' : Alessandro Florenzi , a 'Scuola di tifo' (Roma cares). Temi sociali e sportivi: domenica Ale ritroverà a San Siro il vecchio allenatore, Spalletti. 'Sarà una grande partita contro una squadra ostica ...

Roma - offerta di rinnovo a Florenzi : le cifre : Alessio Florenzi si avvicina al rinnovo di contratto. Come riporta Sky Sport , la Roma è pronta a offrire 3 milioni di euro all'anno al 24 giallorosso.

Roma - Florenzi : "Momento non facile". Manolas : "Nainggolan ha chiesto scusa" : Alessandro Florenzi, al match program della Roma, dice che il 2017 è stato "un grande anno" perché la Roma è arrivata seconda ed ha chiuso da prima il girone di Champions. Nessuna menzione per l'...

Roma - in arrivo il rinnovo di Florenzi. Ingaggio vicino ai 3 milioni : Roma, in arrivo il rinnovo di Florenzi. Ingaggio vicino ai 3 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, rinnovo FLORENZI- La Roma continua a blindare i propri campioni. Dopo aver rinnovato i contratti di Kevin Strootman, Daniele De Rossi, Radja Nainggolan, Kostas Manolas, Federico Fazio e Diego Perotti, i giallorossi hanno intenzione di allungare il ...

Roma : contratto a vita per Florenzi - ma l'addio non è un'ipotesi da scartare : Le parole rilasciate al Corriere dello Sport , lo scorso aprile, non escludono nulla, anche se lasciano intendere la decisione finale: 'C'è la voglia di fare il percorso che è stato quello di Daniele,...

Roma - Florenzi sbarca al cinema : sarà doppiatore nel film d'animazione 'I Primitivi' : Non solo calcio, presto Alessandro Florenzi metterà piede anche nel mondo del cinema. L'esterno della Roma farà il suo esordio da doppiatore per il film d'animazione 'I Primitivi' in uscita nelle sale l'8 febbraio del 2018 e darà voce a Dribblo. Con lui anche ...

Roma su Vidal : le alternative - rinnova Florenzi : Sempre secondo il Corriere dello Sport , il ds Monchi sta seguendo lo spagnolo Aleix Vidal del Barcellona. La Roma punta a prenderlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto, il club catalano ...