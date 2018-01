Roma | Dzeko ed Emerson in partenza | ecco chi può arrivare

Calciomercato Roma - Monchi alza il prezzo per Dzeko : Roma, 25 gennaio 2018. Ieri sera la Roma ha chiuso con un pareggio la gara contro la Samp , il recupero di un match saltato per il maltempo lo scorso settembre. A regalare il pareggio ai giallorossi ...

DZEKO AL CHELSEA? / Calciomercato Roma - si pensa già al sostituto : in arrivo Sansone? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: manca l'intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l'entourage del giallorosso e i londinesi

Roma - Dzeko-Chelsea : ore decisive. Di Francesco non demorde : ” Io lo faccio giocare…” : Roma, Dzeko-Chelsea: ore decisive. Di Francesco non demorde: ” Io lo faccio giocare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Dzeko-Chelsea- Quello messo a segno nel match di ieri sera contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultimo gol di Dzeko in maglia giallorossa. Un gol d’addio, un gol prima del concedo. Tuttavia la trattativa ...

Dzeko salva la Roma contro la Sampdoria. Cessione al Chelsea? Forse... : 'La Roma come tutti i club del mondo ascolta' ha dichiarato, 'le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che finora le offerte che sono ...

Roma - Monchi : ' Offerte non interessanti per Dzeko ' : Il ds sportivo, ai microfoni di Premium Sport prima del calcio d'inizio, ha fatto chiarezza sulla trattativa con il Chelsea per la cessione del calciatore bosniaco: ' La Roma come tutti i club del ...

Dzeko fino alla fine. Ma altra frenata Roma : Gli occhi di tutti, in un modo o nell'altro, erano su di lui, il bosniaco dalla faccia triste e con la valigia in mano. Edin Dzeko era l'osservato speciale perché sembra mancare davvero poco al suo passaggio al Chelsea.€E alla fine è proprio lui a regalare alla Roma un punto quando sembrava ormai un miraggio. Un regalo che potrebbe essere quello di addio per Dzeko, dopo che le voci che lo riguardano, inevitabilmente hanno ...

Dzeko - regalo d'addio alla Roma. Per la Samp distrazione fatale : Pari a Marassi: giallorossi salvati in extremis dal bomber destinato al Chelsea Di Francesco alla vigilia di Samp-Roma: "Dzeko è con noi e gioca". E chi ha segnato l'1-1 al 92'? Sì, proprio il ...

Dzeko salva la Roma : Sampdoria e Roma pareggiano 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A. Al gol di Quagliarella ha risposto Dzeko , in campo a sorpresa nonostante le voci di mercato lo vedano ad un passo dall'...

Genova. E’ di Dzeko il gol che evita la sconfitta alla Roma : Gran bella gara tra Sampdoria e Roma nel recupero della terza giornata di Serie A. Un risultato di 1-1 che sta stretto soprattutto ai padroni di casa. Liguri in vantaggio nel finale del primo tempo grazie ad un rigore concesso…Continua a leggere →

Serie A - Sampdoria-Roma 1-1 : Dzeko risponde a Quagliarella : TORINO - La Roma rischia di affondare a Genova nel recupero della terza giornata, ma viene salvata da Dzeko , proprio lui. L'attaccante bosniaco, al centro di trattative con il Chelsea, segna il gol ...

Roma - Florenzi : 'Meritavamo di più - gol di Dzeko importante' : 'Abbiamo creato dieci occasioni, sfiorato il gol più di una volta - ha proseguito ai microfoni di Premium Sport -. Non parlo di sfortuna, che non esiste ma si crea come la fortuna, ma giocando così ...

Roma - la coscienza di Dzeko illumina la notte di Marassi : dal nostro inviato GENOVA Non c'è nulla da fare. Davvero Edin Dzeko è il grande, unico e assoluto protagonista della settimana giallorossa. Andrà al Chelsea? Andrà al Chelsea, con ogni probabilità. ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko non dipende da me - ma finché è qui gioca. Orsato? Ha sbagliato' : Di Francesco a Premium sport. Il risultato. 'Immeritato, perché siamo andati in svantaggio per una situazione irregolare. Non condivido determinate scelte, ha avuto il demerito la Roma di non fare gol ma si sono ritrovati ...