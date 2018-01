Ritorna la bolletta mensile | dov' è il trucco?

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) La Legge di Bilancio 2018 obbliga le compagnie telefoniche a ripristinare la 'vecchia' scadenza delle fatturazioni telefoniche, ovvero quella con scadenza, al posto della più recente che arrivava ogni 4 settimane. Ma 'fatta la legge, trovato l'inganno', e anche questa volta a rimetterci saranno i consumatori. Non si pagheranno più 13 bollette annuali al posto di 12, ma le compagnie hanno approntato le variazioni adatte a non far loro perdere il recente aumento di guadagno consentito dal maggior numero di fatturazioni, calcolato intorno all'8,6% . Dov'è il? Ogni compagnia si comporterà nel modo che ritiene opportuno per non perdere il margine di guadagno e gli escamotage sono i seguenti: Vodafone non varierà l'importo dei pacchetto, ma, a parità di costo saranno disponibili meno giga, sms e minuti a disposizione dei suoi clienti. Cioè se ora Vodafone vende un pacchetto ...