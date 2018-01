Ripresa economica | da Cesenatico la ricetta del presidente nazionale di Confcommercio

Lavoro - Richetti : sostegno al salario per aiutare Ripresa economica : Agenzia Vista, Roma, 25 gennaio 2018 Lavoro, Richetti sostegno al salario per aiutare ripresa economica Matteo Richetti, deputato del Partito Democratico, ha commentato gli ultimi dati sull'economia italiana che, afferma Richetti, ''ci dicono principalmente due cose,consumi interni e ordinativi sono in straordinaria ripresa, cio' significa sostenere il salario dei lavoratori''.

Gentiloni a Davos : protezionismo fa male alla Ripresa economica : Roma, 24 gen. (askanews) - Il protezionismo danneggia l'economia: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni lo ha affermato ai microfoni di Rainews24, parlando a margine dei lavori del World ...

Rallenta la Ripresa economica : nel 2018 persino la Grecia meglio dell'Italia : La ripresa economica Rallenta: i numeri diffusi oggi dall'Ufficio studi della CGIA di Mestre parlano chiaro. Sebbene il peggio sia alle nostre spalle, la ripresa economica consolidatasi nel 2017 (+ 1,5 per cento...

La Ripresa economica rischia di affievolirsi per l’Italia : Non sono buone le prospettive per l’Italia nel 2018. La ripresa economica lo scorso anno ha segnato un + 1,5% ma rischia di affievolire già nel corso dei prossimi mesi. A sostenerlo l’Ufficio studi della Cgia, secondo il quale gli…Continua a leggere →

Esperto Usa - la forte crescita economica cinese promuove la Ripresa costante dell'economia mondiale : Stando a quanto affermato da Ahern, l'economia cinese sta continuando a migliorare, riflettendo la crescente prosperità del consumo interno della Cina, e l'impatto della riforma strutturale dal lato ...

USS : salariati devono beneficiare di Ripresa economica : Paul Rechsteiner, presidente dell'Unione sindacale svizzera KEYSTONE/MARCEL BIERI (sda-ats) L'economia svizzera è in fase di ripresa e anche i salariati devono beneficiare dell'evoluzione positiva visto che le loro condizioni lavorative si sono deteriorate dall'inizio della crisi. Lo sostiene ...

Mattarella : «C’è Ripresa economica. Voto vicino - va affrontato con serenità» Foto : Tradizionale scambio nel Salone dei Corazzieri. Assente Matteo Renzi. Dal Presidente un appello ai partiti a evitare toni distruttivi e offensivi in campagna elettorale e l’appoggio alla legge elettorale: «Regole omogenee e non dissonanti»

Mattarella : Italia consolida Ripresa economica - anche occupazione : Roma, 15 dic. (askanews) 'Nel 2017 l'Italia ha consolidato il suo percorso di ripresa economica, con prospettive di crescita positive anche sul terreno dell'occupazione'. Lo ha detto il presidente ...

Terremoto : progetto per la Ripresa economica dei territori : “La classe imprenditoriale deve impegnarsi di piu’ e meglio e deve farlo partendo dai territori, per questo abbiamo scelto di intervenire su Norcia che e’ una zona dalle enormi potenzialita’ produttive e imprenditoriali”: lo ha detto il presidente della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalita’ (Cida), Giorgio Ambrogioni, nel corso del convegno “Competenze per lo sviluppo”, che si ...

IDEE/ L'aiutino dei nonni per la Ripresa economica : La popolazione italiana invecchia e i nonni hanno un ruolo sempre più importante. Anche dal punto di vista economico nel sostenere i consumi, spiega MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 07:30:00 GMT)SPILLO/ Il monopolio che aumenta il numero di poveri, di M. ArtibaniSPY FINANZA/ Il "buco nero" cinese pronto a rispedirci in piena crisi, di M. Bottarelli