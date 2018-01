Rincari Tim | Vodafone | Wind e Tre Italia | ecco cosa sta succedendo

: RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… - damike27 : RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… - GrazTo : RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… - aurora_boss : RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… - carloangeli : RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… - pasqualeruotol3 : RT @ultimenotizie: Tutti gli operatori hanno annunciato il ritorno a tariffe mensili e Tim e Vodafone lo faranno anche con rincari proporzi… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Tim,, Tre etorneranno alla fatturazione mensile da marzo/aprile ma alzeranno le tariffe dell’8%. In questi giorni gli operatori stanno inviando gli avvisi ai propri clienti sul cambiamento futuro ma con la postilla di aumenti tariffari. Ebbene, con le bollette a 28 giorni gli operatori incassavano 13 mensilità, ora obbligati a tornare alla fatturazione mensile per non incorrere in sanzioni, hanno deciso di alzare le tariffe per non perdere il guadagno. Tutto ciò ha provocato un mare di polemiche sui Social, dove tantissimi abbonati stanno protestando contro questi aumenti ingiustificati. La burla di Tim,, Tre eal danno del consumatore A rincarare la dose è Federcontribuenti. Tramite una nota ha segnalato che le compagnie telefoniche hanno deciso di aumentare i costi per la telefonia fissa e mobile per aggirare la legge, promettendo di segnalare l'abuso ...