: 'Restituite a Fabrizio Corona 1 milione e 800' - ElisaDiGiacomo : 'Restituite a Fabrizio Corona 1 milione e 800' -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) 'Bisogna restituire 1e 800 euro a'. Queste sono le ultime notizie in merito alla vicenda legata all’ex fotografo dei paparazzi. Ci sono dunque delle importanti novità sul processo di. Secondo quanto riportato dagli organi competenti,che ora si troverebbe in carcere, dovrebbe avere la casa nel centro milanese confiscata ma gli andrebbero restituiti alcuni soldi, perché è vero che l’ex fotografo avrebbe evaso il fisco italiano, ma avrebbe pagato una parte delle tasse.: tra genio e sregolatezza Il processo anei prossimi mesi potrebbe rivelare delle importanti novità e regalarci dei colpi di scena. Secondo il procuratore aggiunto della sezione di Milano, la casa di, andrebbe confiscata ma alcuni soldi, gli andrebbero restituiti. Per ora, viene esclusa l’ipotesi di altre misure cautelari ...