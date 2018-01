Reggio Calabria - è una fantastica giornata di sole in riva allo Stretto di Messina : clima eccezionalmente mite [FOTO] : 1/4 ...

Reggio Calabria - morto il faccendiere Aldo Miccichè : Reggio Calabria, 24 gennaio 2018 - Il faccendiere Aldo Miccichè è morto a Reggio Calabria. Fu imputato nel processo " Cent'anni di storia " perché ritenuto legato alla cosca Piromalli e considerato ...

Una giornata di pioggia autunnale a Reggio Calabria e provincia [GALLERY] : 1/13 ...

Reggio Calabria : ecco la nota dell'assessore Giuseppe Marino 'Dalla Commissione europea una importante opportunità per l'agricoltura' - ... : È evidente quanto sia importante per l'economia calabrese saper sfruttare le opportunità offerte dall'Unione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio, in ...

La Virtus cade in casa : Reggio Calabria passa 70-74 : Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Roma che cade in casa per mano della Metextra Reggio Calabria 70-74. Dopo tre quarti di gioco equilibrati, con... L'articolo La Virtus cade in casa: Reggio Calabria passa 70-74 su Roma Daily News.

A Reggio Calabria il master universitario di primo livello in management dei sistemi di trasporto e logistica : Ingegneria ed economia dei trasporti; 2. Pianificazione dei trasporti; 3. Progetto e gestione di infrastrutture; 4. Information and Communicaton Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica. I ...

Reggio Calabria - schiaffi e minacce : un video inchioda la badante : Reggio Calabria, schiaffi e minacce: un video inchioda la badante Reggio Calabria, schiaffi e minacce: un video inchioda la badante Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, schiaffi e minacce: un video inchioda la badante sembra essere il primo su NewsGo.

Reggio Calabria : domenica 21 gennaio - il centro tecnico federale apre i lavori con uno stage al PalaCalafiore - Calabria Reportage : ... ecco la nota de delegato al turismo Latella, destagionalizzare flussi turistici con eventi musicali e spettacoli di qualità Commenta Condividi! Facebook Cerca Meteo Calabria Ultime notizie Reggio ...

Reggio Calabria : ecco la nota de delegato al turismo Latella - destagionalizzare flussi turistici con eventi musicali e spettacoli di qualità - Calabria Reportage : ... le relazione attivate con le principali compagnie crocieristiche, ed ora anche la capacità di attrarre eventi musicali e spettacoli di qualità, con artisti di fama internazionale, rappresentano ...

Reggio Calabria - 84enne maltrattata : arrestata badante : Maltrattava e picchiava un'anziana di 84 anni : arrestata la badante a Reggio Calabria . Ad inchiodare la donna i video delle telecamere nascoste dai carabinieri nell'abitazione dopo che la figlia ...

Latella : 'Reggio Calabria tra le capitali italiane della musica' : ... in grado di valorizzare gli artisti locali, come avviene ad esempio durante le rassegne culturali dell'estate reggina, del Natale o del periodo di Carnevale, ed al contempo offrire spettacoli di ...

Reggio Calabria - Camera Sindacale Provinciale : 'una classe politica che non ne azzecca una : dal turismo alle infrastrutture!' : Purtroppo dobbiamo, con rammarico, constatare ed attestare, a parer nostro, che in atto imperversa la peggiore "genia" politica dall'atto costitutivo delle regioni (lontano 1970) a tutt'oggi, che in ...

Maltrattava e picchiava anziana - arrestata badante a Reggio Calabria. Il video delle violenze : Maltrattamenti, lesioni e minacce. Una donna rumena di 60 anni, Veronica Morosan, è stata arrestata dai carabinieri di Reggio Calabria. Doveva assistere un’anziana di 84 anni e per questo era stata assunta dalla famiglia come badante e collaboratrice domestica con la possibilità di occupare una stanza e di trasferire il proprio domicilio nell’abitazione della donna. La figlia, però, si era accorta che l’anziana madre presentava spesso lividi sul ...

Liceo Campanella Reggio Calabria - Notte Liceo Classico : Ma anche percorsi di gusto, The Queen'stearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza, Parigi, foyer culturel de France. E poi Odissea: un viaggio tra le antiche conoscenze della ...