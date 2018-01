Regeni : Italia in giallo : Stasera proprio lì in corteo hanno sfilato anche la madre, Paola Deffendi, il padre Claudio e la sorella Irene, oltre a esponenti del mondo dello spettacolo e della politica. "Oggi l'Italia è gialla",...

Regeni : Italia in giallo : (ANSA) - FIUMICELLO (UDINE), 25 GEN - Migliaia di persone in circa cento piazze Italiane hanno manifestato questa sera per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, in occasione del secondo ...

Giulio Regeni - due anni fa l'omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...

Italia in giallo per Giulio Regeni : 20.54 "Speriamo che chi di dovere si accorga che l'Italia è tutta gialla". Così la mamma di Giulio Regeni al termine della fiaccolata silenziosa a Fiumicello, Ud, a due anni dalla scomparsa del giovane. Centinaia di persone sono scese in piazza anche a Roma, e in migliaia in oltre 110 città, in tutto il Paese, alzando fiaccole gialle e rispettando un minuto di silenzio alle 19.41,ultima chiamata di Giulio. "La verità serve anche al nostro ...

Giulio Regeni - 2 anni dopo l’Italia in piazza : la “realpolitik” delle istituzioni ha infiammato la coscienza civile : Diciotto parole. “Siamo convinti che Al Sisi sia un interlocutore appassionato nella ricerca della verità“. Era il 9 novembre 2017, un anno e mezzo dopo il 3 febbraio 2016, quando il corpo sfigurato di Giulio Regeni veniva raccolto lungo l’autostrada tra il Cairo e Alessandria. Diciotto parole che il ministro degli Esteri Angelino Alfano pronunciava dopo 18 mesi di depistaggi, rassicurazioni pelose e fandonie evidenti da parte ...

L’Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni : Si tinge di giallo l’Italia per ricordare Giulio Regeni. A due anni dalla scomparsa al Cairo del ricercatore friulano, oggi alle 19.41 (l’ora dell’ultimo messaggio inviato da Giulio) oltre 100 piazze da Nord a Sud risponderanno all’appello della famiglia e…Continua a leggere →

Regeni - Egitto : “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” : Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” La Procura generale de Il Cairo ha definito “totalmente contraffatta” la missiva attribuita ai vertici dei servizi segreti locali in cui si farebbe accenno al presunto arresto del ricercatore ucciso nel 2016 Continua a leggere L'articolo Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” sembra essere il ...

Regeni : 2 anni scomparsa - Italia in piazza : TRIESTE, 24 GEN - L'Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni. A due anni esatti dalla scomparsa a Il Cairo del ricercatore friulano, domani alle 19.41 - l'ora dell'ultimo messaggio inviato da ...

Le autorità italiane hanno interrogato Maha Abdel Rahman - tutor di Giulio Regeni a Cambridge - e la sua casa è stata perquisita : Martedì il pm della Procura di Roma Sergio Colaiocco, insieme a dei funzionari di polizia italiani e britannici, ha interrogato nei suoi uffici dell’università di Cambridge la professoressa egiziana Maha Abdel Rahman, tutor di Giulio Regeni, il ricercatore universitario italiano dell’Università di The post Le autorità italiane hanno interrogato Maha Abdel Rahman, tutor di Giulio Regeni a Cambridge, e la sua casa è stata perquisita ...

Regeni - al vaglio inquirenti italiani verbale di agente egiziano : Roma, 21 dic. (askanews) C'è anche il verbale di un poliziotto della National Security tra i documenti messi a disposizione delle autorità egiziane nell'ambito del vertice tra magistrati avvenuto oggi ...

Caso Regeni : presto un incontro tra magistratura egiziana e italiana : Si terrà nei prossimi giorni una nuova riunione tra i magistrati egiziani e quelli italiani, dopo quella del 16 e 17 maggio, per discutere del Caso Regeni. Il ministro dell'Interno Marco Minniti al ...

GIULIO Regeni/ La Repubblica ai professori inglesi : Cambridge dica se ha ‘usato’ il ricercatore italiano : GIULIO REGENI, La Repubblica attaccata dal Guardian per il reportage: replica ai professori inglesi, Cambridge ora dica se ha "usato" il ricercatore italiano morto e torturato nel 2016(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 17:05:00 GMT)