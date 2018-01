L'Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni. A due anni esatti dalla scomparsa al Cairo del ricercatore friulano, oggi alle 19.41 -l'ora dell'ultimo messaggio inviato da Giulio- oltre 100 piazze da Nord a Sud risponderanno all'appello della famiglia e di Amnesty International e, con fiaccole gialle, chiederanno verità e giustizia per il giovane torturato e ucciso in Egitto.(Di giovedì 25 gennaio 2018)

