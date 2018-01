Regeni | Egitto | “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano”

Regeni - pm Egitto : verbale Berna è falso : 18.42 Per la Procura generale egiziana il documento anonimo ricevuto dall'ambasciata italiana a Berna, Svizzera, sul trasferimento di Giulio Regeni dai Servizi segreti generali a quelli militari, è "totalmente falso". Lo si legge nel comunicato del procuratore Nabil Sadek. Gli inquirenti egiziani avevano ricevuto il documento dai pm di Roma il 22 gennaio scorso. Questi avevano chiesto ai colleghi del Cairo di controllare l'autenticità del ...

Giulio Regeni/ Il viaggio in Egitto non fu finanziato dalla fondazione Antipode : Giulio Regeni, professoressa di Cambridge non convince: dopo interrogatorio sequestrati pc e cellulare di Maha Abdel Rahman. Le ultime notizie sull'inchiesta per l'omicidio del ricercatore(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:24:00 GMT)

Regeni : "Nuovi elementi dall'Egitto" : 19.54 Nuovi elementi probatori sul delitto Regeni sono stati consegnati al capo della Procura di Roma Pignatone durante un incontro al Cairo dagli inquirenti egiziani. Il vertice "è stato utile anche per recuperare i video della metropolitana del Cairo dove Regeni fu visto vivo per l'ultima volta" sottolinea la nota congiunta delle Procure. "I magistrati italiani hanno illustrato una articolata ricostruzione del fatto sulla base degli atti fin ...

Caso Regeni - da inquirenti Egitto nuovi elementi probatori : Verbali e documenti sono stati consegnati oggi ai magistrati della Procura di Roma che stanno investigando sulla morte del ricercatore friulano. Il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, Ahmad Abu Zaid ha confermato l'attenzione dell'Egitto a "identificare i responsabili dell'omicidio del ricercatore"

Giulio Regeni - nuovi elementi probatori dall'Egitto : Roma, 21 dicembre 2017 - Passo avanti sul delicato caso Regeni . Il team investigativo egiziano impegnato nelle indagini sull' omicidio di Giulio Regeni ha consegnato al procuratore capo di Roma e al ...

Minniti in Egitto - ci sarà nuovo incontro sul caso Regeni tra le Procure : Il ministro dell'Interno vede Al Sisi: esaminata l'emergenza terrorismo e la possibilità di una politica comune sull'emergenza flussi migratori

Regeni - Egitto : presto nuovo incontro pm : 17.22 "Nei prossimi giorni si terrà un nuovo incontro" tra le procure di Roma e del Cairo,in Egitto,sul caso dell'uccisione di Giulio Regeni,il ricercatore friulano scomparso a gennaio 2016. Lo ha annunciato un comunicato della presidenza egiziana,dopo l'incontro tra Al Sisi e il ministro dell'Interno Minniti. Al Sisi, spiega la nota, "ha espresso la forte volontà di conseguire risultati definitivi per quanto riguarda l'inchiesta sull'omicidio ...

Segnale dall'Egitto : consegna ai legali di Regeni carte dell'inchiesta : Passo avanti nel lungo cammino per conoscere la verità sulla morte del ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Al Cairo consegnati documenti richiesti da quasi due anni. In vista anche un ...