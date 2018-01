Real Madrid | Cristiano Ronaldo | ' Se vinciamo la Champions altra stagione incredibile'

Real Madrid - Ronaldo : 'Se vinceremo la Champions sarà anno super' : Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, premiato per la terza volta di ...

Real Madrid - Zidane : 'Stagione fallimentare - responsabilità mia. Col Paris Saint Germain mi gioco il posto' : Una sconfitta che ha avuto il sapore di un vero e proprio colpo di grazia. Dopo il pesante tonfo interno contro il Leganes e la clamorosa conseguente eliminazione in Coppa del Re, la stagione del Real ...

Real Madrid, addio a Cristiano Ronaldo solo se arriva Neymar – Tiene decisamente banco a Madrid la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 VIA solo SE arriva IL BRASILIANO Il fuoriclasse portoghese sembra ogni giorno di più lontano dal Real, ma secondo indiscrezioni ...

Crisi Real Madrid - Zidane ora traballa : ''Io responsabile - mi gioco tutto contro il Psg'' : Madrid - Crisi nera per il Real Madrid: ora Zinedine Zidane è a serio rischio esonero. Un nuovo capitolo dell'annus horribilis delle merengues si è consumato mercoledì sera quando i Blancos sono stati ...

De Gea - il Real Madrid insiste : il Manchester United chiede 100 milioni : TORINO - Il Real Madrid continua a seguire la pista che porta a David De Gea . Secondo 'Cadena Ser' il club blanco avrebbe fatto sapere a Jorge Mendes , agente del portiere spagnolo, che la prossima ...

Real Madrid pazzo di De Gea - ma la richiesta di Mourinho è clamorosa! : Il Real Madrid continua a seguire la pista che porta a David De Gea. Secondo “Cadena Ser” il club blanco avrebbe fatto sapere a Jorge Mendes, agente del portiere spagnolo, che la prossima estate presentera’ una nuova offerta al Manchester United per il cartellino dell’ex Atletico che i red devils nel 2011 pagarono 25 milioni di euro. Gia’ due anni e mezzo fa De Gea fu vicinissimo al Real per una cifra che si ...

Real Madrid - Zidane a rischio esonero. Sfida al Psg decisiva : Credeva di potersi affidare per il terzo anno di fila agli stessi uomini che lo avevano condotto sul tetto del mondo, puntellando la rosa con qualche rinforzo giovane e di qualità. Mossa non ...

Real Madrid - Zidane : "Contro il Psg mi gioco la panchina" : tutto capovolto - Nel giro di mezza stagione il mondo del Madrid targato Zizou si è capovolto: dagli otto titoli in bacheca e un 2017 da sogno (Liga, la seconda Champions di fila, Supercoppa europea ...

Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid? Solo in un caso… il punto su CR7 : Cristiano Ronaldo vuole davvero lasciare il Real? Allora deve tifare per l’arrivo di Neymar a Madrid. Secondo la stampa spagnola stanno cosi’ le cose. Il fuoriclasse portoghese vuole tornare al Manchester United, ma Florentino Perez lo lascera’ partire Solo se avra’ la certezza di trovare un sostituto degno, un altro fuoriclasse gia’ individuato nel brasiliano del Psg. Il problema e’ che Nasser Al Khelaifi ...

Real Madrid, disastro Zidane: fuori dalla Coppa del Re. "E' il mio peggior momento…" – Una notte da dimenticare per Zidane e il Real Madrid. fuori dalla Coppa del Re dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Leganes. Gol decisivo di Gabriel Appelt Pires, ex Juventus. Una ...

Video/ Real Madrid Leganes - 1-2 - : highlights e gol della partita - Quarti Copa del Rey - : Video Real Madrid Leganes , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita. Clamorosa eliminazione dei Blancos ai Quarti della Copa del Rey.

Real Madrid - adesso Zidane rischia la panchina : ultimatum di Perez : “Mai cosi’ in bilico”. Secondo la stampa spagnola e’ questa la situazione di Zinedine Zidane la cui panchina e’ a rischio, dopo la clamorosa sconfitta interna di ieri con il Leganes e la conseguente eliminazione in Coppa del Re. Nei due anni alla guida dei “blancos” Zizou ha vinto tutto o quasi: due Champions League consecutive non le aveva mai vinte nessuno, ha portato a casa anche la Liga, Supercoppa ...

Clamoroso in Coppa del Re : il Leganes fa festa al Bernabeu - Real Madrid eliminato da un ex Juve! : Clamorosa eliminazione del Real Madrid dai quarti della Coppa del Re. Il Leganes espugna il Bernabeu ribaltando il risultato dell’andata e vola in semifinale. Gli ospiti passano in vantaggio con Eraso al 31′, Benzema ristabilisce la parità al 47′ ma a far piombare in una crisi sempre più profonda Cristiano Ronaldo e compagni ci ha pensato l’ex Juve, Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno Gabriel Appelt Pires con un goal ...