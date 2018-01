Razzie Awards 2018 | i bookmaker pazzi per Tom Cruise | Kim Basinger e Cinquanta sfumature

Razzie Awards 2018 : tutte le nomination : Non di soli capolavori è fatto il cinema. A volte, nonostante le energie spese e le aspettative, un titolo si rivela un flop senza speranza. Che, però, grazie alla benevolenza di Hollywood, da trentotto anni a questa parte, può comunque aspirare a un premio: un bel Razzie . L’edizione 2018 dei Razzie Awards si terrà il 3 marzo, appena prima degli Oscar; nel frattempo, sono state svelate le nomination . Tra i più gettonati (in negativo), ci ...

Razzie Awards 2018 : pioggia di nomination per Aronofsky e 50 Sfumature : Christian Grey e Anastasia Steele colpiscono ancora. Per il secondo anno consecutivo è ancora una volta Cinquanta Sfumature a guidare le nomination ai Razzie Awards, gli «anti-Oscar» che celebrano le pellicole e gli attori peggiori dell’anno appena trascorso. Otto le categorie in cui il secondo capitolo della saga di E.L. James dovrà concorrere fra cui Peggior Film, Peggior Attrice a Dakota Johnson, Peggior Attore a Jamie Dornan e Peggior ...