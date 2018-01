Rai | torna la Champions | accordo con Sky | cosa cambia per le partite in tv

La Champions League torna sulla Rai : in chiaro una gara delle italiane il mercoledì : Ufficiale l'accordo tra la rete pubblica e Sky per il prossimo triennio della Champions League L'articolo La Champions League torna sulla Rai: in chiaro una gara delle italiane il mercoledì è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TV : F1 - a Sky i diritti tv per i prossimi tre anni. Torna la Champions in Rai : Da Melbourne ad Abu Dhabi, le 21 gare della stagione saranno visibili tutte in diretta solo su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato acceso 24 ore su 24, con sempre nuovi appuntamenti pre e post GP, ...

Calcio - la Champions League torna sulla Rai! Una partita in chiaro a settimana dal 2018-2019 : spazio alle italiane : La Champions League di Calcio tornerà sui canali Rai a partire dalla stagione 2018-2019. Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, oggi è arrivata l’ufficialità. La tv pubblica trasmetterà in chiaro un incontro per turno della massima competizione continentale: sarà la miglior partita delle squadre italiane impegnate il mercoledì sera. L’accordo raggiunto con Sky, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di ...

Torna il rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbRaio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbRaio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Al nuovo Magnifico Visbaal ritorna il Cabaret Primo appuntamento il prossimo 1 febbRaio. VIDEO-FOTO : "Abbiamo scelto artisti che hanno già avuto successo nelle maggiori trasmissioni televisive dedicate al Cabaret questa la sua dichiarazione e li vedremo in scena con spettacoli che certamente ...

Previsioni Meteo - un ”super Anticiclone” torna ad abbracciare l’Italia in vista dei Giorni della Merla ma attenzione a FebbRaio - l’Inverno potrebbe prendersi una grande rivincita : 1/21 ...

Dal 4 febbRaio al 4 marzo - torna al PAN di Napoli l'opera pittorica di Guido Sacerdoti : torna a Napoli l'opera pittorica di Guido Sacerdoti , uomo di scienza e cultura, nipote di Carlo Levi, tragicamente scomparso a Napoli nel 2013. 'Tensioni e Armonie 1958 1985' è il titolo del progetto espositivo, fortemente voluto dalla moglie prof. Marcella ...

Torna il Sei Nazioni di rugby e Discovery rinnova i diritti fino al 2021. ARaimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...

Ritornano le promozioni TIM ‘Cinema 2×1’ : link richiesta voucher dal 1 al 9 febbRaio : Riprendono le promozioni TIM 'Cinema 2x1', che tutti i clienti del gestore blu potranno attivare a partire dal 1 febbraio, con validità estesa fino al giorno 9 dello stesso mese. L'offerta prevede l'erogazione di un voucher che vi darà diritto di godervi uno spettacolo al cinema entrando in 2, ma pagando 1 biglietto solo. Potrete sfruttare l'occasione dal lunedì al venerdì, presso le strutture aderenti all'iniziativa. Ogni utenza potrà ...

Vela - Coppa del Mondo 2018 : si torna in acqua per la seconda tappa a Miami. Francesco MarRai guida un’arrembante flotta azzurra : Il 2018 della Vela prenderà il via tra pochi giorni con la seconda tappa della Coppa del Mondo, in programma a Miami. Il primo atto del circuito iridato è andato in scena ad ottobre 2017, quasi a fare da collante tra le due stagioni agonistiche. Dal 21 gennaio, invece, si farà definitivamente sul serio, per cominciare un’annata fondamentale, che culminerà con i Mondiali delle classi olimpiche di Aarhus, in Danimarca, primo evento ...