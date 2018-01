Rai | accordo con Sky per Champions in chiaro Nazionale in esclusiva fino al 2022

Diritti tv - Formula 1 a Sky e accordo con Rai per la Champions : Saranno di Sky per i prossimi tre anni i Diritti televisivi per trasmettere i Gran premi di Formula 1. Dal 2018 al 2020 l'emittente satellitare avrà tutte le gare in diretta e in esclusiva, che manderà in onda su tutte le piattaforme, dalla pay tv allo streaming e alla mobilità, grazie a un accordo raggiunto con il circuito automobilistico.Nel 2017 saranno 17 i Gran Premi che andranno in onda esclusivamente su Sky Sport F1 HD, sul canale ...

Rai : Champions - accordo con Sky : Roma- La Rai riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei piu’ grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si... L'articolo Rai: Champions, accordo con Sky su Roma Daily News.

Gomorra 2 la serie - Rai4/ Anticipazioni 20 gennaio : l'accordo tra Ciro e Genny : Gomorra 2, la serie, Rai4: Anticipazioni 20 gennaio: "Occhi negli occhi" e "'OTrack" sono gli episodi in onda questa sera con l'accordo tra Ciro e Genny al centro della trama.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Ilva - Bellanova : "Su Genova confronto positivo. Obiettivo accordo entro febbRaio" : (Teleborsa) - Continua il confronto sull' Ilva . Scongiurata chiusura il 9 gennaio, oggi 17 gennaio si è tenuto "un confronto positivo che ha ripreso le questioni già indicate nell'accordo di ...

Mondo TV - accordo con Gedis su Robot TRains per Spagna e Francia : La milanese Gedis S.r.l. ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains

Lombardia : Maroni - accordo governo entro febbRaio per 'Regione speciale' : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Io sono impegnato sul percorso dell'autonomia, confido di concludere il percorso con la firma con l'accordo con il governo entro fine gennaio o al massimo a metà febbraio e di consegnare al mio successore l'accordo perché completi il percorso e faccia davvero della Lom

Mondo TV : concluso accordo con Gedis su Robot TRains per Spagna e Francia : ... l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Gedis a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito. Matteo Corradi, amministratore ...

Mondo TV sigla accordo con Ravensburger su Robot TRains per l'Italia : Mondo TV corre a Piazza Affari mostrando un rialzo del 3,27%. A dare una spinta al titolo la notizia che il Gruppo ha con concluso un accordo con Ravensburger

