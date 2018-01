: RT @CybFeed: #BreakingNews Quote latte,Ue: proventi multe a Italia - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Quote latte,Ue: proventi multe a Italia - CybFeed : #BreakingNews Quote latte,Ue: proventi multe a Italia - elianto78 : RT @EugenioCardi: E i 50 milioni spesi per quella stronzata di referendum? E i miliardi che dovremo ancora rimetterci per le quote latte? E… - ANDREAZANETTIN : RT @TonyMarti: L'Italia ha pagato all'UE 1.4 miliardi di multa per le quote latte. Ora l'UE aprirà una nuova causa se quelle multe non verr… - dbati79 : RT @TonyMarti: L'Italia ha pagato all'UE 1.4 miliardi di multa per le quote latte. Ora l'UE aprirà una nuova causa se quelle multe non verr… -

A seguito della sentenza della Corte europea di Giustizia, il denaro da recuperare dagli allevatori che non hanno rispettato il regime dellenel periodo 1995-2009, e che non hanno pagato leper le loro violazioni, non dovrà essere versato alla Ue,ma allo Statono.L'ha già pagato le sanzioni al bilancio Ue per conto dei produttori di. Lo ha precisato da Bruxelles il portavoce Ue per l'Agricoltura,Rosario. Lesono pari a 1 miliardo e 268mln.(Di venerdì 26 gennaio 2018)