Quote latte | l' Italia verserà 1 | 3 miliardi di euro | cosa sono e chi pagherà

Quote latte - l’Ue condanna l’Italia : “Ha pagato 1 - 3 miliardi di multe invece di riscuoterli dai produttori” : La Corte di giustizia europea condanna l’Italia per le Quote latte. Secondo i giudici, infatti, Roma “è venuta meno agli obblighi” sul prelievo supplementare agli allevatori per la produzione di latte in eccesso rispetto alla quota nazionale. La sentenza arriva dopo due anni di dibattimento e si riferisce al mancato recupero dagli effettivi responsabili di una cifra stimata in 1,34 miliardi di multe sulle Quote latte databili ...

Quote latte - sentenza Corte Ue : l’Italia è inadempiente - non doveva pagare lo Stato : Quote latte, sentenza Corte Ue: l’Italia è inadempiente, non doveva pagare lo Stato Ogni anno, dal 1995 al 2009, l’Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione. Se un Paese sfora, sentenzia la Corte, il prelievo deve arrivare […] L'articolo Quote latte, sentenza Corte Ue: l’Italia è inadempiente, non doveva ...

Quote latte - sentenza Corte Ue : l'Italia è inadempiente - non doveva pagare lo Stato : Ogni anno, dal 1995 al 2009, l'Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione. Se un Paese sfora, sentenzia la Corte, il prelievo deve arrivare dai produttori e non dallo Stato

