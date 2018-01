Quelle accuse a Bergoglio | Perseguitati da questo pontificato

Enrico Brignano difende Brizzi e punzecchia Asia Argento : "Ecco perché Quelle accuse sono forzate" : "I fatti non sono stati ancora denunciati ai carabinieri. C'è solo uno show, Le Iene, che per sei puntate ha mostrato ragazze camuffate che hanno dichiarato di essere state molestate". Non basta? "Le ...

Molestie - dopo le accuse a Fausto Brizzi parla Neri Parenti : "Denunce anonime? Quelle signorine non le vorrei nei miei film" : Neri Parenti a Circo Massimo su Radio Capital parla delle accuse di Molestie al regista Fausto Brizzi. dopo le dichiarazioni di dieci attrici, che hanno deciso di restare anonime Parenti afferma: parlare a volto coperto non porta notorietà e non è utile nemmeno per fare carriera. Non prenderò mai una di queste signorine in un mio film. Fausto Brizzi, il Cinema italiano lo difende dalle accuse di ...