Quanto manca alla fine del mondo? L' Orologio dell' Apocalisse segna due minuti a mezzanotte

L’Orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla mezzanotte : ecco Quanto manca alla fine del mondo : Due minuti alla mezzanotte: tanto manca alla “fine del mondo” secondo gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che hanno rivelato oggi quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto ...

Michael Schumacher - come sta?/ Jean Todt : “Quanto ci manca... Ma sta continuando a lottare per riprendersi” : Michael Schumacher, come sta? Jean Todt: “Quanto ci manca... Ma sta continuando a lottare per riprendersi”. Le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex pilota Ferrari(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 20:35:00 GMT)