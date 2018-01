Pupazzo della Boldrini tra le fiamme alla festa | scatta l' inchiesta

: Un pupazzo raffigurante la presidente della Camera con tanto di fotografia corredata da slogan contro le... - MovAntibItalian : Un pupazzo raffigurante la presidente della Camera con tanto di fotografia corredata da slogan contro le... - di_dioniso : RT @ausoloda: @MMHemlock @MauroLumini Dobbiamo ringraziare il pupazzo Ciampi e l'onnivoro Andreatta che, con semplice lettera, diedero iniz… - 1979nero : RT @morettweet: Allora se è coerente deve far abbattere il foro italico l'università sapienza l'altare della patria il tribunale di milano… - loren_ch : RT @ausoloda: @MMHemlock @MauroLumini Dobbiamo ringraziare il pupazzo Ciampi e l'onnivoro Andreatta che, con semplice lettera, diedero iniz… - griottisilvana : @RiscattoNaz Tu sei un grandissimo pupazzo..fai il PONZIO PILATO DELLA SITUAZIONE...gli italiani ti faranno sparire… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Bruciano uncol voltoper laGiubia a Busto Arsizio e finiscono sotto indagine. È quello che è accaduto ad alcuni militanti del Movimento giovani padani. La polzia a quanto pare avrebbe già avviato alcuni accertamenti per identificare chi ha creato il fantoccio e chi lo ha poi bruciato.I vertici del Movimento hanno etichettato l'episodio solo come un gesto di "goliardia giovanile". "Non volevamo mancare di rispetto all’oramai ex presidenteCamera", dicono i dirigenti leghisti, che ricardano come sia "comunque tradizione in Lombardia bruciare in questo periodo il vecchio per augurarsi un anno migliore che possa andare oltre agli aspetti negativi appena passati". Secondo il Carroccio di Varese, "il messaggio politico voleva intendere quello di voltare pagina, così come è ...