Può essere licenziato un dipendente in malattia sorpreso al mare?

: #TorinoFC Torino: Ljajic può partire, c’è l’offerta dello Spartak Mosca - gazzettaGranata : #TorinoFC Torino: Ljajic può partire, c’è l’offerta dello Spartak Mosca - Flavinho0101 : @luka40_fut @OL_Plus @AS_Monaco @OL Raggi la pu te ?? - Maverick_Ncl : C'est pu Cristiano Ronaldo c'est Cristiano dodo - MicheleScullari : RT @LeViedelCamper: #Alberobello sulla guida in #camper “Obiettivo Puglia” 192 pag. 332 foto - checkoteo : A qualcuno serve un pu??? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Dal 13 gennaio è entrato in vigore il Decreto Madia, che ha cambiato le regole per le visite fiscali dei lavoratori del settore pubblico. Le fasce di reperibilita' in cui i dipendenti hanno l'obbligo direperibili VIDEO e farsi trovare presso la propria residenza sono di sette ore, compresi i giorni non lavorativi e festivi, e vanno dalle 09.00 alle 13.00 della mattina e dalle 15.00 alle 18.00 del pomeriggio. Per i dipendenti del settore privato invece le fasce orarie non sono cambiate, e restano di quattro ore quotidiane, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. L'armonizzazione delle fasce orarie che avrebbe reso uguali per tutti i lavoratori gli orari di reperibilita' come suggerito dal di Stato è dunque saltata. Come funzionano le visite fiscali Le visite di controllo possonosvolte sistematicamente e ripetutamente sin dal primo giorno di #, ...