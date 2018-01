PSVITARilasciato VitaShell v1 79 by TheFloW

: RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato VitaShell v1.79 by TheFloW - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato VitaShell v1.79 by TheFloW - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato VitaShell v1.79 by TheFloW -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) La versione 1.77/1.78 diha aggiunto il supporto agli archivi con estensione .7z, .tar.gz, .tar.bz2,una caratteristica molto richiesta dagli utenti,e quest’oggi lo sviluppatoreha rilasciato un nuovo aggiornamento diche raggiunge la versione 1.79.Il numero uno dei tool per chi possiede una PSVITA/PSTV con HENkaku Ensō,è un un file manager completo simile a multiMAN su PS3 e permette di installare Vpk,aprire archivi ,ha la capacità di montare l’adattatore sd2vita e psvsd come dispositivo USB e accede alla memoria interna PSVITA tramite PC o FTP.Il nuovo aggiornamento aggiunge il supporto per gli archivi rar multi volume ,gli archivi in formato zip crittografati con password e la possibilità di aprire i file .psarc. Come utilizzare un’unità flash USB come scheda di memoria su una PSTV Formattare l’unità flash USB come exFAT ...