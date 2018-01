PS3Rilasciato Ps3Xploit Tools v2 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Lo sviluppatore esc0rtd3w ha rilasciato una nuova versione migliorata diche raggiunge la versione 2.0.Se trovate difficoltà nel poter effettuare il downgrade della console PS3 dalla prima versione del tool l’aggiornamento 2.0 diventa ancora più semplice e ricco di tanti strumenti utili per modificare la vostra console PS3 su firmware ufficiale. Qui sotto vi elenchiamo tutto quello rilasciato Tool inclusi 4.XX IDPS DUMPER 4.XX FLASH DUMPER (USB Edition) 4.XX FLASH DUMPER (Edizione HDD) 4.82 NOR / NAND WRITER (USB Edition) 4.82 NOR / NAND WRITER (Edizione HDD)changelog v2.0 Problemi di blocco – Risolto Cattivi dump occasionali – Risolto Nessun segnale acustico e spegnimento. Sostituito da una graziosa catena ROP, uscita e ritorno al browser. Ciò offre all’utente la possibilità di eseguire il dump dopo l’applicazione delle patch ...