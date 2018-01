Problemi Fortnite oggi 25 gennaio | perché non si riesce a giocare?

Fortnite : Problemi per la modalità PvE in seguito alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento : Mentre poco tempo fa vi riportavamo i numeri relativi ai giocatori impegnati in Fortnite Battle Royale, ecco che oggi spuntano notizie non proprio positive per gli utenti che invece preferiscono giocare nella modalità PvE di Fortnite disponibile ai possessori della versione early access.Infatti, come segnalano i colleghi di VG247, in seguito alla pubblicazione dell'update 2.2.0. (che introduce tante novità per Battaglia Reale e PvE), sembra che ...

Ancora gravi Problemi Fortnite al 19 gennaio - server down : perché non si può giocare? : Fortnite oggi 19 gennaio 2018 sta avendo gravissimi problemi ai server, non funziona: è accaduto anche ieri, ma era per una manutenzione e rilascio di un'importante patch: perché è impossibile anche oggi giocare a Fortnite? Consultando il sempreverde portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ...

Perché non si può giocare a Fortnite oggi 18 gennaio - Problemi e down dei server : Nuova giornata, nuovi problemi a Fortnite: Perché in queste ore non si può giocare? Il celebre titolo di Epic Games sta avendo problemi di connessione ai server durante questa mattinata del 18 gennaio, che non consentono agli utenti di accedere al gioco sviluppato da People can Fly. Il portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel ...

Problemi Fortnite oggi 10 gennaio - impossibile giocare : cause e orari : Fortnite sta avendo Problemi di connessione ai server durante questa mattinata di mercoledì 10 gennaio, che non consentono agli utenti di accedere al gioco sviluppato da People can Fly ed Epic Games. Il portale servizioallerta.it, divenuto ormai un punto di riferimento del settore generale dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ha mostrato un’impennata improvvisa in questi minuti: dai commenti degli utenti ...

Fortnite : possibili Problemi ai server questa settimana : Come avrete sicuramente già sentito, Meltdown è il nome dell'exploit che intacca le CPU Intel mettendo in pericolo informazioni sensibili come password o dati personali.Come riporta Destructoid, questo bug ingegneristico intacca tutte le CPU prodotte negli ultimi 20 anni, per cui quasi nessuno si salva da esso. Per essere risolto, inoltre, necessita di un aggiornamento software che vada a modificare significativamente il sistema operativo.Epic ...