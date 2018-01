Prima clonazione di scimmie | esperto | “Sono molto scettico e preoccupato”

: La chiesa si è messa già di traverso per la clonazione delle scimmie. Invece i tribunali delle inquisizione? Galile… - leonardorisole : La chiesa si è messa già di traverso per la clonazione delle scimmie. Invece i tribunali delle inquisizione? Galile… - fratambi : fa paura pensare che presto potrebbero,mirano a quello in fondo,estenderlo agli esseri umani,un problema etico e no… - 79_CHRISTIAN : RT @Focus_it: La prima clonazione di primati non umani - AMagna7 : L'impero l'ha fatto molto prima dei cinesi #starwars #clonazione - Enric0Chessa : La prima clonazione di primati non umani - -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Riguardo ladelle dueavvenuta in Cina ha parlato il Prof. Francesco Cucca, Direttore dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e professore di genetica medica dell’Università di Sassari, intervenuto nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, dicendo come: “Si tratta di un esperimento condotto con modalità simili ma non identiche rispetto a quello della pecora Dolly. Sonosu questo risultato e sono preoccupato per possibili derive inti umani, nel senso che ritengo laumana un evento estremamente negativo e senza nessun significato dal punto di vista biologico, anche perché se esiste la riproduzione sessuata anziché la scissione binaria degli individui c’è un motivo. E’ un risultato che mette una serie di problemi. Anche dal punto di vista ...