: Prima apparizione di Android P: le date esatte del Google I/O 2018 - OptiMagazine : Prima apparizione di Android P: le date esatte del Google I/O 2018 - BRDConsulting : E’ la prima apparizione del colosso fieristico tedesco che intende aprire una collaborazione tra i due eventi per r… - IlVintagista : @justcallme_sug Considerando che la sua ultima apparizione tv e' stata proprio con Gerry 3 giorni prima di morire (… - DettoriGianluca : #Dakar2018 ?? #Rookie ???? #42 Maurizio Gerini [P22 assoluto] vince la classe Marathon #rally #dakar - RaiCinema : #Scialla! (Stai sereno) di #FrancescoBruni? con #FabrizioBentivoglio?, #BarboraBobulova e @filipposcicchi - nella s… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Il grande protagonista del prossimoI/Osarà senz'altroP, la release in versione 9.0 dell'OS mobile di. Grazie alla soffiata del leaker Justin Duino, abbiamo anche individuato ledella manifestazione, che aprirà i battenti il prossimo 8 maggio, per chiudersi il giorno 10 dello stesso mese (ne avrà di cose da presentare il colosso californiano).La convention si terrà, anche quest'anno come lo scorso, a margine dell'anfiteatro Shoreline di Mountain View, anche se ancora non è dato conoscere i dettagli degli eventi in calendario. Non è poi così difficile immaginare che al centro della scena ci sarà proprioP, di cui si sta già iniziando a parlare, e su cui il reparto tecnico è a lavoro ormai da mesi.Hot yam! #io18 is happening on May 8-10 @ Shoreline Amphitheatre. https://t.co/bfJPEZhZjK— Justin Duino (@jaduino) 24 gennaio ...