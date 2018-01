: Predictions POTM di gennaio della Premier League: ecco i favoriti! - MiglioriFifa : Predictions POTM di gennaio della Premier League: ecco i favoriti! -

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Fra martedì e mercoledì prossimo si disputerà l’ultimo turno die sarà dunque quella l occasione decisiva per alcuni giocatori per mettersi in mostra e rafforzare la propria candidatura per il premio “Player of the Month“, il giocatore del mese, del massimo campionato inglese Abbiamo deciso di pubblicare questaindicando … L'articolodisembra essere il primo su I Migliori di Fifa.