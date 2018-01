Posizione dominante sul mercato | maxi multa Ue a Qualcomm

La Commissione Europea sanziona Qualcomm per abuso di Posizione dominante : La Commissione Europea ha sanzionato pesantemente il chipmaker californiano Qualcomm, produttore dei chipset più utilizzati nel mondo Android ma non solo, per abuso di posizione dominante. In particolare il provvedimento riguarda i chipset LTE: Qualcomm avrebbe infatti pagato Apple per evitare che si rivolgesse alla concorrenza. L'articolo La Commissione Europea sanziona Qualcomm per abuso di posizione dominante è stato pubblicato per la prima ...

Stangata Ue su Qualcomm : multa da 1 miliardo per abuso di Posizione dominante : MILANO - Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dalla Ue di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri ...

Abuso di Posizione dominante - maximulta a Poste Italiane : L'Antitrust ha comminato una maximulta da 20 milioni di euro per Poste Italiane. L'accusa è di Abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria. Nel mirino, cioè, sono finite le lettere (estratti conto, avvisi, bollette, ecc.) che le aziende (banche, assicurazione, compagnie telefoniche) mandano ai propri clientio.In particolare, la strategia escludente, attuata sin dal 2014 da ...

Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di Posizione dominante : in totale 10 milioni di Euro : Due nuove maxi multe per TIM e Vodafone da parte dell'Antitrust, colpevoli di aver abusato della loro posizione dominante nel settore degli SMS massivi. L'articolo Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di posizione dominante: in totale 10 milioni di Euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Amazon nei guai in Francia per abuso di Posizione dominante : Il colosso dell'e-commerce, che è stato pubblicamente attaccato da Spotify per la sua politica legata allo streaming , è nei guai in Francia anche per altri motivi. L'amministrazione di Parigi ...

Facebook nel mirino dell'Antitrust tedesco per abuso di Posizione dominante : (Teleborsa) - Possibili grane in vista per Facebook in Germania e non solo. Il Bundeskartellamt , l'Antitrust tedesco , ha infatti accusato il primo social network al mondo di abuso si posizione dominante . Secondo l'Authority Facebook ha la possibilità di "accumulare senza limiti un numero enorme di dati generati usando siti di terze parti, e fonderli con gli ...

