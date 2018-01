PlayStation Plus | papabili Dark Souls 2 e Far Cry 4 per febbraio

Offerta limitata da non perdere per PlayStation Plus : 15 mesi di abbonamento al prezzo di 12 : Il 2018 inizia all'insegna di PlayStation Plus. Da oggi e fino alle ore 11.00 del 24 gennaio, sottoscrivere un abbonamento annuale a PlayStation Plus conviene ancora di più dato che gli utenti che sottoscriveranno durante questo periodo limitato un pass annuale a PS Plus riceveranno 3 mesi aggiuntivi.Ecco il comunicato ufficiale:15 mesi di abbonamento saranno disponibili al prezzo di un abbonamento annuale ovvero a 59.99€.Read more…

Offerta PlayStation Plus da oggi 17 gennaio - 15 mesi al prezzo di 12 : Sony ha comunicato una nuova Offerta inerente al PlayStation Plus. Da oggi 17 gennaio e fino alle ore 11.00 del 24 gennaio, sottoscrivere un abbonamento annuale a PlayStation Plus conviene ancora di più: gli utenti che si abboneranno durante questo periodo limitato a un pass annuale a PlayStation Plus riceveranno praticamente 3 mesi aggiuntivi. 15 mesi di abbonamento, quindi, saranno disponibili al prezzo di un abbonamento annuale, ovvero a ...

Rinnovare PlayStation Plus : come fare : Avete un abbonamento PlayStation Plus che sta per giungere al termine, ma non sapete come rinnovarlo? Il Plus di Sony ci permette di giocare il multigiocatore online. Inoltre ci permette di godere di sconti esclusivi e di scaricare e di giocare per tutta la durata dell’abbonamento a due giochi mensili. Se il vostro abbonamento sta per giungere al termine, è bene sapere come rinnovarlo. Vediamo quindi come fare. Rinnovare PlayStation ...

Ecco quali saranno i giochi di gennaio per il PlayStation Plus : Sony ha annunciato ufficialmente i giochi disponibili gratuitamente a gennaio 2018 per gli abbonati PlayStation Plus. Siete soddisfatti di questo primo mese dell'anno?Read more…

Svelati i giochi gratis del PlayStation Plus di Gennaio 2018 : Pronti per un nuovo anno?Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Gennaio 2018. Dopo il mese di dicembre un pò scadente sembra che Sony abbia fatto un passo avanti aprendo l’anno 2018.Per questo mese infatti troviamo : Tutti i giochi saranno disponibili dal 2 Gennaio Fonte Playstation L'articolo Svelati i giochi gratis del Playstation Plus di Gennaio 2018 ...

Confermati i giochi PlayStation Plus di gennaio 2018 : Batman e Deus Ex per PS4 : Dopo vari giorni di rumor e indiscrezioni, alla fine potrebbe esserci la conferma sui giochi validi per il servizio Playstation Plus che compongono la line up di gennaio 2018: il condizionale è quasi d'obbligo, poiché era inizialmente comparso un post sulla pagina ufficiale di Sony Playstation che è stato in seguito cancellato. Si sarà trattato di un errore di pubblicazione prima del previsto, ma in ogni caso di forniamo lo screenshot del ...

Trapelati giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2018 : Deus Ex Mankind Divided tra gli altri? : Gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno i soliti giochi gratis a partire dal 2 gennaio 2018: grazie a una pubblicità su Facebook sulla pagina olandese dedicata a PlayStation forse sappiamo già quali giochi sono. Per errore infatti sarebbero stati svelati da questo video: è stato poi rimosso ma un utente è riuscito a fare uno screenshot. Ecco la lista dei giochi che entreranno nella lista PlayStation Plus Instant Game Collection da gennaio ...

PlayStation Plus : l'abbonamento annuale scontato per celebrare le festività natalizie : Dopo avervi riportato i titoli di dicembre per gli utenti PlayStation Plus, arrivano ottime notizie per chi ha intenzione di abbonarsi al servizio di Sony. Infatti, in vista delle festività natalizie, la compagnia ha annunciato importanti sconti.Come segnalano i colleghi di VG247, Sony ha deciso di scontare del 25% l'abbonamento annuale di PlayStation Plus, in questo modo chi vuole sottoscrivere l'abbonamento potrà farlo al prezzo di 44,99 Euro, ...

PlayStation Plus Bonus : a dicembre sarà disponibile un'offerta speciale per godersi le serie di NOW TV per 2 mesi. : l'offerta di PlayStation Plus si arricchisce: questo mese, come saprete, gli utenti abbonati potranno mettere mano a titoli come Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4), Kung Fu Panda: Showdown of the Legendary Legends (PS4), Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus Bonus - PS VR necessario), Dimmi Chi Sei! (PS Plus Bonus - PlayLink), Xblaze Lost: Memories (PS3), Syberia Collection (PS3), Forma 8 (PS Vita & PS4) e Wanted Corp (PS Vita), ma in ...

Quanto valgono i giochi gratuiti del PlayStation Plus e i Games with Gold? : Ogni nuovo mese è l'occasione giusta per lodare o per criticare Quanto offerto da Microsoft e da Sony e dal PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Instant Game Collection e Games with Gold vengono spesso messi a confronto ma le analisi non sono sempre molto approfondite o sufficientemente ampie da poter esprimere un'opinione generale sui servizi.Polygon ci prova con due articoli dedicati proprio alla valutazione quantitativa e qualitativa dei giochi ...

Monster Hunter : World - ecco i dettagli della beta su PlayStation Plus : Capcom ha comunicato i dettagli della beta esclusiva di PlayStation 4 per Monster Hunter: World.Come riporta Gematsu, la beta avrà luogo a partire dal 9 dicembre, per poi terminare il 12 dello stesso mese.Come possiamo leggere nel comunicato Capcom, nella beta potremo intraprendere tre quest che si slegano tra due ambienti del gioco. Completando ogni quest si potranno inoltre ottenere oggetti bonus per il gioco completo, basta solo utilizzare lo ...

PlayStation Plus : confermati i titoli di dicembre : Con un comunicato su PlayStation.Blog, Sony ha ufficialmente annunciato i titoli gratuiti di dicembre per tutti gli abbonati PlayStation Plus, confermando di fatto la lista trapelata nelle scorse ore.Dal 6 dicembre sarà infatti possibile scaricare gratuitamente su PS4 Darksiders II: Deathinitive Edition e Kung Fu Panda: Scontro Finale Delle Leggende Leggendarie, che andranno quindi a sostituire i due titoli proposti per il mese di Novembre, ...

PlayStation Plus dicembre 2017 : annunciati i giochi gratis per PS4 - PS3 e PS Vita : Sony ha annunciato i giochi gratis che comporranno la Instant Game Collection di dicembre 2017, valida per il servizio Playstation Plus: anche nell'ultimo mese dell'anno ci sarà una buona offerta di titoli gratis per le varie piattaforme targate Sony, ovvero PS4, PS3 e PS Vita. Per cominciare, l'offerta di giochi per PS4 per il servizio Playstation Plus include Darksiders II Deathfinitive Edition e Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende ...

Svelati i giochi gratis del PlayStation Plus di Dicembre 2017 : Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Dicembre 2017. Dopo il mese stellare di ottobre e novembre con i giochi come Metal Gear Solid V, sembra che Sony abbia fatto un passo indietro.Per questo mese infatti troviamo : Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4) Kung Fu Panda: Showdown of the Legendary Legends (PS4) Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus bonus – PS VR ...