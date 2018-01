Petrolio ai massimi dal 2014 | i titoli con buone prospettive

Petrolio di nuovo in rally. Brent sopra 71 dollari ai massimi da oltre 3 anni : ... in primis il razionamento dell'offerta voluto dall'OPEC , che sembra controbilanciare l'atteso aumento della produzione shale in USA , in un contesto di espansione dell'economia globale. L'ultimo ...

Petrolio di nuovo in rally. Brent sopra 71 dollari ai massimi da oltre 3 anni : ... in primis il razionamento dell'offerta voluto dall'OPEC , che sembra controbilanciare l'atteso aumento della produzione shale in USA , in un contesto di espansione dell'economia globale. L'ultimo ...

Petrolio - il Brent supera i 71 dollari ai massimi dal 2014 : Roma, 25 gen. (askanews) Torna a salire il prezzo del Petrolio che si porta sui massimi da ottobre del 2014. Il Brent supera di slancio la soglia dei 71 dollari al barile con una progressione di oltre ...

Petrolio : Brent a 71 dollari - massimi 2014 : ROMA, 25 GEN - Il calo del dollaro sui mercati spinge verso l'alto il prezzo del Petrolio. Il Brent del Mare del Nord è salito a 71 dollari al barile, tornando al livello del dicembre 2014, con una ...

Il super euro manda in rosso i listini - Petrolio vola a massimi dal 2014 : Il Segretario al Tesoro Usa Mnuchin definisce positiva la debolezza del dollaro che scende a quota 1,24 contro la moneta unica. Sul listino di Piazza Affari le vendite penalizzano St. Banche in allungo dopo le parole del capo della Vigilanza Bce, Daniele Nouy, sul possibile rinvio delle nuove norme sugli Npl. ...

Petrolio - prezzi sotto massimi tre anni : (Teleborsa) - Le quotazioni di Petrolio hanno avviato l'ottava all'insegna della debolezza pur rimanendo vicino ai massimi di tre anni. Il future sul Brent di Londra scambia a 69,27 dollari al barile ...

Petrolio - prezzi sotto massimi tre anni : Le quotazioni di Petrolio hanno avviato l'ottava all'insegna della debolezza pur rimanendo vicino ai massimi di tre anni. Il future sul Brent di Londra scambia a 69,27 dollari al barile con un calo ...

Petrolio ai massimi - occhio a benzina e diesel : Roma, 12 gen. -(AdnKronos) - Movimenti in salita sulla rete carburanti nazionale alla luce della ripresa delle quotazioni petrolifere, con il Brent che ha superato i 70 dollari al barile (ai massimi ...

Petrolio ai massimi - occhio a benzina e diesel : Movimenti in salita sulla rete carburanti nazionale alla luce della ripresa delle quotazioni petrolifere, con il Brent che ha superato i 70 dollari al barile ( ai massimi da dicembre 2014 ), spinto ...

Iran - Trump e Opec : i pezzi sullo scacchiere del Petrolio - che sale ai massimi da tre anni : MILANO - Oltre ai mercati azionari , anche il petrolio sta conoscendo una fase di corsa che ha proiettato le quotazioni dell'oro nero ai massimi degli ultimi tre anni. I picchi sono stati aggiornati ...

Non si ferma l'accelerata del Petrolio : prezzi ai massimi da 3 anni : Non si arresta la corsa al rialzo del prezzo del petrolio. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio sul mercato after hour di New York hanno guadagnato 57 centesimi fino ad arrivare a quota ...

Petrolio - prezzi sui massimi da tre anni : (Teleborsa) - L'ondata di freddo negli Stati Uniti e l'indebolimento del dollaro stanno alimentando la corsa rialzista dei prezzi del Petrolio. A fare da assist alle quotazioni petrolifere, ...

Petrolio - prezzi sui massimi da tre anni : L'ondata di freddo negli Stati Uniti e l' indebolimento del dollaro stanno alimentando la corsa rialzista dei prezzi del Petrolio. A fare da assist alle quotazioni petrolifere, contribuisce anche il ...

Petrolio viaggia poco sotto i massimi raggiunti a 60 dollari : (Teleborsa) - Resta alle stelle il prezzo del Petrolio sui massimi da due anni e mezzo . Ad infiammare le quotazioni nel giorno di santo Stefano ha contribuito la notizia dell' esplosione di un ...