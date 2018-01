Per il Lazio il centrodestra sceglie Parisi. Poi torna a litigare : Il centrodestra trova la quadra e sceglie Stefano Parisi per la candidatura a governatore del Lazio. Il leader di Energie per l'Italia, dopo giorni di indiscrezioni, scioglie la riserva e accetta di correre. L'annuncio arriva con una nota congiunta di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Parisi offre la garanzia di una guida stabile e sicura, sganciata dai partiti anche se profondamente radicata nei valori ...

Serie A Lazio - Immobile recuPera e vede il Milan : ROMA - È la giornata delle buone notizie in casa Lazio . In mattinata il Tribunale nazionale federale ha punito la società con una semplice ammenda per la responsabilità oggettiva relativa agli ...

Isola - Francesco Monte in lacrime Per Cecilia - la rivelazione a Pomeriggio 5 : Francesco Monte in lacrime per l'ex Chechu. L'Isola dei Famosi entra nel vivo e l'ex tronista si lascia andare a un momento di debolezza, parlando della fine della sua storia d'amore con Cecilia ...

Lazio - 50mila euro di multa Per gli adesivi antisemiti su Anna Frank : Lazio, 50mila euro di multa per gli adesivi antisemiti su Anna Frank Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio – Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro. La sanzione è in ordine a quanto accaduto in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il ...

Regionali Lazio - Meloni : “Parisi? È romano e conosce Roma. Fdi non gioca Per Perdere - sPero nemmeno gli alleati” : Si chiude con la scelta di Stefano Parisi, già ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, la ricerca di un nome per le Regionali del Lazio. Proprio mentre Parisi comunicava la scelta via Facebook, a difenderlo è stata una dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni: “Parisi è romano e conosce Roma, per me è più naturale si candidi a fare il governatore del Lazio che il sindaco di Milano”, ha spiegato la leader di Fratelli ...

Lazio - Leiva : "Champions - io ci credo. Sono qui Per questo" : "Dopo la vittoria con l'Udinese la Lazio è terza da sola? Era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante e dobbiamo continuare così - è l'opinione di Lucas Leiva dopo il 3-0 di ieri - . ...

