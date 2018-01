Pensioni | ultimissime novità al 25 01 su APE | Q41 e flessibilità in LdB2018

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 23/01 su riforme - nuove proposte e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi dettagli dal dibattito politico in merito alle ipotesi di modifica dei criteri di pensionamento ed alle tutele di welfare. Il Partito Democratico rilancia le proprie proposte, con l'estensione del bonus da 80 euro per le famiglie, la conferma dell'APE sociale [Video] e la pensione di garanzia per i giovani. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle conferma i propri ...

Pensioni 2018 - ultimissime notizie ad oggi 20/01 : dalle quote al ricalcolo? Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 gennaio 2018 vedono i nostri lettori interrogarsi su come verranno portate avanti le ultime proposte di flessibilizzazione e riforma del settore previdenziale [Video]. Non pochi esprimono dubbi sulla riapertura delle quote come la Quota 41 e 100 e sull'adozione del calcolo contributivo. Nel frattempo la campagna elettorale vede ancora la legge Fornero al centro delle discussioni, mentre l'#Inps si prepara a ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 18/01 : follia lavorare fino a 66 anni? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 18 gennaio 2018 vedono arrivare nuove richieste dalla Lega Nord per il rilancio della Quota 41 in favore di tutti i lavoratori [Video]. Nel frattempo si riaccende la discussione sulle Pensioni minime a 1000 euro, che potrebbero arrivare a costare fino a 18 miliardi di euro. Dai frontalieri di Monaco emerge invece l'ultimo caso limite in materia: i pensionati sono infatti costretti a dimostrare di essere ...

Pensioni - ultimissime novità al 16/01 : Damiano replica a Salvini sulla Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 16 gennaio 2018 vedono ancora una volta prore il dibattito elettorale sulla legge Fornero. L'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano PD si è rivolto a Matteo Salvini LN per ricordare gli interventi correttivi gia' compiuti in merito alla rigidita' del sistema e per evidenziare quali sono i nuovi correttivi da attuare tenendo conto della loro fattibilita' e sostenibilita' nel comparto previdenziale [Video]. ...

Pensioni - ultimissime news al 14/01 su legge Fornero e scontro generazionale Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 14 gennaio 2018 vedono prore le dichiarazioni provenienti dalla campagna elettorale sulle proposte di riforma del sistema. Nel frattempo dai sindacati continua la raccolta delle firme contro la riforma Fornero [Video] ed a favore del ricambio generazionale, mentre si chiede di intervenire in via definitiva sul tema dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. Vediamo insieme tutti i dettagli nel ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 13/01 su programmi elettorali e riforme Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 13 gennaio 2018 vedono prore la discussione sull'abolizione della legge Fornero [Video] con un nuovo intervento all'interno del centro destra. Nel frattempo dal PD si ricorda la scadenza al prossimo 15 febbraio per i pensionati e lavoratori residenti all'estero che desiderano fruire delle detrazioni sui carichi di famiglia. Infine, vi riportiamo l'ultima presa di posizione da parte del CODS in merito ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 11/01 : è l'ora della quota 41? Video : Il dibattito elettorale si accende sulle nuove ipotesi di riforma del settore previdenziale. Ultima in ordine di tempo è la promessa di rendere strutturale la quota 41 [Video], ma le proposte di controriforma o di aggiustamento della legge Fornero continuano a moltiplicarsi. Proviamo a fare ordine riportando le ultime prese di posizione al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Dal M5S il rilancio della quota 41 per i lavoratori ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 10/01 : sulla legge Fornero solo aggiustamenti? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla proposta di abolizione della legge Fornero [Video] da parte del Centrodestra. A tornare sull'argomento è stato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, spiegando di voler intervenire la' dove ci sembra giusto. Una presa di posizione che ha scatenato le reazioni dei contendenti politici. Dal M5S si parla di una smentita della linea adottata ...

Pensioni - ultimissime novità all'8 gennaio su legge Fornero - OCSE e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 gennaio 2018 vedono arrivare importanti novita' dalla campagna elettorale. Il Centro Destra ha infatti deciso di puntare all'eliminazione della legge Fornero [Video], mettendo la questione al centro del proprio programma. Nel frattempo l'#OCSE esprime la propria preoccupazione in merito all'entita' dei futuri assegni dei giovani, mentre dalla Camera si chiede ancora una volta di separare l'impatto di ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/01 su cumulo - APE e riscatto laurea Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 gennaio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti per il cumulo gratuito [Video]. Il prossimo 9/01 prendera' infatti forma quello che dovrebbe risultare l'incontro definitivo tra ADEPP e INPS per il decollo del provvedimento previsto dalla legge di bilancio 2017. Nel frattempo dal gruppo Lavoro e Pensioni si fa il punto riepilogativo sui provvedimenti previdenziali inseriti all'interno dell'ultima ...

Pensioni - ultimissime news al 5 gennaio su APE - precoci - OD e giovani Video : Nel nostro nuovo articolo contenente le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 gennaio 2018 cominciamo facendo il punto della situazione in favore dei lettori sulle scadenze da tenere in considerazione per l'invio delle domande di certificazione dell'#APE SOCIALE e della Quota 41 per il nuovo anno. Proamo con il punto dal CODS sulle rivendicazioni per la flessibilita' [Video] femminile, mentre al centro del dibattito politico continuano a ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 4/01 su Manovra 2011 - AdV - APE e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 gennaio 2018 vedono restare ancora in fase di stallo la misura del cumulo gratuito tra Inps e casse professionali. Il provvedimento continua purtroppo a slittare, nonostante sembri ogni volta vicino all'approvazione definitiva. Per quanto riguarda l'irrigidimento delle regole di pensionamento [Video] previsto dalla Manovra Fornero, proseguono le prese di posizione ad ormai più di sei anni dalla sua ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 3 gennaio su AdV - assegni sociale - OD e TFS Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 gennaio 2017 vedono arrivare i pagamenti dell'#Inps per le mensilita' di gennaio. Nel frattempo il nuovo anno apre il percorso di equiparazione sull'eta' di quiescenza tra uomini e donne. Dal CODS si torna ad approfondire il significato dei lavori di cura, mentre vengono ribaditi i termini per la percezione del TFS tramite la pensione anticipata con l'opzione donna. Infine, ricordiamo che l'adeguamento ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 2 gennaio su APE - RITA e mini aumenti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono aprirsi l'anno con l'arrivo delle nuove rivalutazioni assieme ai primi assegni. Si tratta a tutti gli effetti di mini-importi, che rappresentano però un importante punto di discontinuita' rispetto al passato, visto che gli adeguamenti erano bloccati ormai da due anni. Dal punto di vista delle Pensioni anticipate torniamo ad evidenziare la prosecuzione della situazione di stallo in ...