Pensioni | Requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento

Pensioni - Ape volontaria : quando si potrà presentare domanda e requisiti 2018 Video : Le ultime indiscrezioni giornalistiche confermano che l'Ape volontaria sta per fare il suo debutto ufficiale. Come riporta Il Giornale, è stata trovata la quadra sulle convenzioni di Abi e Ania, il comparto bancario e assicurativo in Italia, indispensabile per la partenza dell'anticipo Pensionistico volontario. Si stima che, nel solo 2017, gli interessati possano essere 300 mila lavoratori. Cifra che scende a 115.000 durante il 2018. Rispetto ...

Pensioni - Ape sociale : i nuovi requisiti dal 2018 Video : In questi giorni sta procedendo l'iter della Legge di Bilancio alla Camera, con le nuove misure della manovra finanziaria che entreranno in vigore nel 2018. Il pacchetto #Pensioni contenuto all'interno della Legge di Stabilita' include importanti novita' per quanto riguarda l'Ape social, introdotto ufficialmente lo scorso luglio, come riportato dal portale La Legge per Tutti. Intanto, è divenuto ufficiale il provvedimento che sposta di 5 mesi in ...

Pensioni : decreto in Gazzetta - ecco i nuovi requisiti per anzianità e vecchiaia : C’è un atto del Governo che era atteso da molti e che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere ed è stato argomento centrale dei ripetuti incontri tra Esecutivo e sindacati in materia previdenziale. Era il decreto sull’aumento dei requisiti di accesso alle Pensioni che sembrava in procinto di essere posticipato al 2018 ed al nuovo Governo che uscirà alle prossime elezioni. Un decreto che i sindacati in maniera unitaria chiedevano di fermare, ...

Pensioni : il riepilogo delle novità previdenziali e tutti i requisiti del 2018 Video : L’argomento #Pensioni è quello più importante di questi ultimi giorni e probabilmente lo sara' anche nei prossimi mesi. Adesso, con il varo della Legge di Bilancio, che probabilmente andra' in aula per la sua approvazione definitiva intorno alla meta' di dicembre, si fa un gran parlare di pacchetto Pensioni e di interventi previdenziali, tra proposte del Governo, emendamenti e posizioni dei sindacati. Presto però l’argomento tornera' di ...

Pensioni per andare nel 2018 - i requisiti. E isopensione per uscire 7 anni prima : Il provvedimento vale per i lavoratori di aziende private con più di quindici dipendenti che sono coinvolte in piani di ristrutturazione e che hanno la necessità di operare scremando la forza lavoro

Pensioni 2018 - decreto e circolare Miur : domanda e requisiti : In attuazione del decreto Ministeriale 919/17, il Miur ha pubblicato la circolare operativa sulle modalità per le Pensioni 2018, ovvero per il personale che intende cessare il servizio a partire dal 1° settembre 2018. La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il […] L'articolo Pensioni 2018, decreto e circolare Miur: domanda e requisiti ...

Pensioni - Opzione Donna : passa l'emendamento sulla proroga al 2018 - i requisiti Video : La commissione del Senato ha dichiarato ammissibile l'emendamento all'articolo 22-bis dell'atto del Senato numero 2960, presentato dalle senatrici Bellot, Bisinella e Munerato, appartenenti al gruppo Misto Fare!, in cui si chiede la proroga di #Opzione Donna al 2018 e che il termine del 31 dicembre 2018 deve intendersi come termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime. Si tratta di un passo importante, forse una ...

Ultime Pensioni anticipate e vecchiaia 2017 : requisiti età e quale uscita 2019? Video : In arrivo novita' sulle #pensioni anticipate e sulla pensione di vecchiaia a partire dal 2019 con i nuovi requisiti di uscita che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019. Nell'incontro che si è tenuto ieri tra il Governo Gentiloni e i sindacati, infatti, è stata confermata l'ipotesi messa sul tavolo dall'Esecutivo sulle 15 professioni gravose che verranno risparmiate dall'adeguamento dell'eta' per entrambe le tipologie di #pensioni, anticipate ...

Pensioni : senza la proroga di Opzione Donna quali sono i requisiti per il 2018? Video : Fra due giorni, a Palazzo Chigi, si terra' il nuovo tavolo di lavoro fra governo e sindacati. Alla vigilia del nuovo e ultimo? incontro fra le due parti, filtra pessimismo, alla luce delle recenti dichiarazioni di Roberto Ghiselli [Video], segretario confederale della Cgil. Il tema di discussione prevalente dovrebbe essere, ancora una volta, il blocco dell'aspettativa di vita, anche se non è da escludere che si possa fare il punto anche su altri ...

Pensioni : aumento confermato al 2019 ma si allentano i requisiti per l'anticipo : ... a cui parteciperanno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e quello dell'Economia Pier Carlo Padoan.